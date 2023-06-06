Артем Дзюба: «Хочу, чтобы Бобровский в одно жало вытащил финал Кубка Стэнли. Сергей всегда был топ-вратарем»
Артем Дзюба высказался об игре Сергея Бобровского в плеф-офф НХЛ.
«Пантерс» уступили во втором матче финала Кубка Стэнли-2023 со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0).
– Я смотрю все обзоры. Думаю, что если брать стилистически, то «Вегас» – мощный претендент на Кубок Стэнли.
Но помешать этому может только фактор Бобровского. Если Бобровский вот так же в одно жало, говоря на жаргоне, вытащит серию, как он вытащил «Флориду» в финал, то шанс у «Пантерс» есть. А вы ведь помните, что плей-офф он начал в запасе. И что он вытворил потом! Я такого раньше не видел!
– «Флорида» последовательно выбила «Бостон», «Торонто» и «Каролину».
– Да, только Бобровский может вытащить финал. Понятно, что может быть много факторов: судейские моментики, тут дал удаление, тут не дал. На таком уровне это очень важно, кто играет в большинстве. Этот фактор будет выходить на первый план.
Но «Вегас» – очень дисциплинированная команда. Такие бойчуганы, мощные костоломы. «Флориде» будет крайне трудно. И очень многое зависит от Александра Баркова, Мэттью Ткачака – они лидеры, они забивают. Но я снова подчеркну: очень хочу, чтобы Бобровский просто в одно жало вытащил этот финал.
И все бы замолчали – те, кто про него что-то плохое говорил, что он не достоин такого контракта, кто его списал. Сейчас вы видите, как они все переобулись и кричат, что Бобровский заслуженно получает каждый свой цент.
А ведь на самом деле Сергей всегда был топ-вратарем. И если что-то иногда не получается, это не повод в него не верить.
Я с Сережей познакомился случайно в Питере. Мы пересекались на теннисных кортах, когда он готовился к сезону. Я безумно рад, что Бобровский играет в финале Кубка Стэнли, – сказал футболист «Локомотива».
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Завалил бы он свое ( скажем корректно ) хлебало !