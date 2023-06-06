Артем Дзюба: «Хочу, чтобы Бобровский в одно жало вытащил финал Кубка Стэнли. Сергей всегда был топ-вратарем»

Теги Локомотив Артем Дзюба Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский премьер-лига Россия НХЛ Вегас Александр Барков Мэттью Ткачак Матч ТВ Хоккей

Артем Дзюба высказался об игре Сергея Бобровского в плеф-офф НХЛ.

«Пантерс» уступили во втором матче финала Кубка Стэнли-2023 со счетом 2:7. «Вегас» ведет в серии после двух матчей (2-0). 

– Я смотрю все обзоры. Думаю, что если брать стилистически, то «Вегас» – мощный претендент на Кубок Стэнли.

Но помешать этому может только фактор Бобровского. Если Бобровский вот так же в одно жало, говоря на жаргоне, вытащит серию, как он вытащил «Флориду» в финал, то шанс у «Пантерс» есть. А вы ведь помните, что плей-офф он начал в запасе. И что он вытворил потом! Я такого раньше не видел!

– «Флорида» последовательно выбила «Бостон», «Торонто» и «Каролину».

– Да, только Бобровский может вытащить финал. Понятно, что может быть много факторов: судейские моментики, тут дал удаление, тут не дал. На таком уровне это очень важно, кто играет в большинстве. Этот фактор будет выходить на первый план.

Но «Вегас» – очень дисциплинированная команда. Такие бойчуганы, мощные костоломы. «Флориде» будет крайне трудно. И очень многое зависит от Александра Баркова, Мэттью Ткачака – они лидеры, они забивают. Но я снова подчеркну: очень хочу, чтобы Бобровский просто в одно жало вытащил этот финал.

И все бы замолчали – те, кто про него что-то плохое говорил, что он не достоин такого контракта, кто его списал. Сейчас вы видите, как они все переобулись и кричат, что Бобровский заслуженно получает каждый свой цент.

А ведь на самом деле Сергей всегда был топ-вратарем. И если что-то иногда не получается, это не повод в него не верить.

Я с Сережей познакомился случайно в Питере. Мы пересекались на теннисных кортах, когда он готовился к сезону. Я безумно рад, что Бобровский играет в финале Кубка Стэнли, – сказал футболист «Локомотива».

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20 комментариев

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e1ther - e1ther
Как он может вытащить в соло,если Флорида не будет забивать?)
+21
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Aleksey Yashin
Сегодня на Спортсе:
"Диалоги о хоккее с Артёмом Дзюбой"
+8
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Kuznechkin
Ответ e1ther - e1ther
Как он может вытащить в соло,если Флорида не будет забивать?)
он же сказал - "в одно жало", т.е. Боб и будет забивать)
+5
0
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Сергей Орлов
Барков: Пошли, парни, Дзюба сказал, что Боб в одно жало вытянет..
+4
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Pb-SE
Какая всестороннее развитая личность!
+3
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Антон Александров
Пока что жало десяток шайб получило
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Добрый Ретроград
Если Бобровский не вытащит жало, тогда жало вытащу я.
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OldRedWhite
Ответ Aleksey Yashin
Сегодня на Спортсе: "Диалоги о хоккее с Артёмом Дзюбой"
Лучше бы , чем рассуждать про жало
Завалил бы он свое ( скажем корректно ) хлебало !
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Амфитрион
"В одно жало" матчи кубка Стэнли не выигрывают. Чтобы там Артем под этим жалом не имел в виду.
+2
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Peguy Luyindula
А жало у пчёлки, а пчёлка на ёлке
+2
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sd4fmwrvz8
Кто о чем а артем все о жалах думает
+2
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Взвешенный вомбат Китая
Какое быдло)
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e1ther - e1ther
Ответ Kuznechkin
он же сказал - "в одно жало", т.е. Боб и будет забивать)
И швец ,и жнец,и на дуде игрец))
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Bartez1986
одно жало - это точно про хоккей?
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Black Phoenix
Дзюба флюродросит на Тибо Куртуа, что-ли, если оперирует подобными понятиями с очевидным злоупотреблением?)
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HI MARS
Куда ты лезешь?)
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<~Inter~>
Вроде такого не бывает в современном хоккее
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deimon7.7
Ответ Aleksey Yashin
Сегодня на Спортсе: "Диалоги о хоккее с Артёмом Дзюбой"
Диалоги о хоккее в футбольных новостях 😁
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Прозектор-50
Ответ Вальтер Пандиани
Пока что его жало - 12 шайб за 2 матча, при всем уважением.
Восемь. После четвёртой заменили
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