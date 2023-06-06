Калешин о стажировке у Ларионова в хоккейном «Торпедо»: «Первая мысль была: «Команда играет как в футбол!» С нынешней политикой все равно никуда не поедешь»

Тренер футбольного «Акрона» Евгений Калешин рассказал о стажировке у Игоря Ларионова.

– Меня впечатлила ваша поездка на стажировку вместо отпуска к хоккейному тренеру нижегородского «Торпедо» Игорю Ларионову.

Вы с Профессором оба производите впечатление «белых ворон», людей, которые ставят игру вопреки всему в скромных условиях. Этим он и привлек вас?

– Сильно болею хоккеем и баскетболом. Первый финал НХЛ, который я посмотрел, был «Ванкувер» - «Рейнджерс» [в 1994 году]. Это просто фантастика была! И с этого времени постоянно слежу. И за нашим хоккеем, естественно. У меня даже майка Ягра есть, Алексея Морозова чемпионская.

И вышел как-то подкаст про «Торпедо». Я знал, что Ларионов был тренером молодежной сборной, но не знал, что он возглавил «Торпедо». Он рассказал, как ездил к Фергюсону, в другие большие клубы. И про хоккей, про свою философию. Я подумал – надо посмотреть « ». Включил КХЛ ТВ и начал смотреть.

Первая мысль: «Ну, команда играет как в футбол! Из обороны через пас выходят, только что вратаря не используют!» Подумал, что с нынешней политической ситуацией все равно никуда не поедешь, надо свое использовать по максимуму. Попросил нашего генерального договориться. А он знаком с их генеральным. В это время как раз Кубок Первого канала был, и большая пауза – семь дней. Один у них был выходной, я посмотрел пять дней тренировок. Незабываемые впечатления!

Он очень компетентный в футболе. Я даже не знал, что Игорь Николаевич был чемпионом Московской области по футболу! Все понимает, интересуется тренировочным процессом в больших клубах. По-моему, он сейчас должен был поехать в «Арсенал».

– Мы общаемся, и мне кажется, что АПЛ он интересуется даже больше, чем хоккеем!

– В общении с Ларионовым я понял, что мы как тренерский штаб на правильном пути. Они в таком же ключе работают. Следят за питанием, за восстановлением, за всеми деталями вокруг игрока. Крутая работа, из которой многое можно почерпнуть. Даже упражнения какие-то записал, хотя хоккей – это немного другая динамика. Но сами упражнения схожи по структуре. Из-за упражнений команда так и играет, – сказал .

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