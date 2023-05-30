Тренер «Торпедо» Васильев о Ларионове: «Его можно назвать «маэстро», «гроссмейстером», «рыбаком и охотником». Он читал эту игру, видел наперед»

Михаил Васильев ответил на вопрос о прозвище Игоря Ларионова.

– Прозвище «Профессор» правда дал Фетисов?

– Не могу сказать, кто первый дал это прозвище.

Глядя на весь жизненный путь Игоря Николаевича, его можно назвать «профессором» или «маэстро».

Когда к нему попадала шайба и даже когда он не владел шайбой, то знал, что будет делать на следующем шаге, через два шага.

Он играл с великими игроками (в знаменитой пятерке Макаров, Ларионов, Крутов, Фетисов, Касатонов), которые целое десятилетие, начиная с 1981 года, доминировали в мировом хоккее и восхищали всю планету своей игрой. Он читал эту игру, постоянно думал на льду, прогнозировал, видел наперед.

Это не каждому дано – и его можно назвать «профессором», «академиком», «маэстро», «гроссмейстером», «рыбаком и охотником»… Выбирайте вы.

– Как вы относитесь к его теориям о здоровом питании?

– Конечно же, здоровое питание – одна из важных составляющих нашей философии игры в хоккей, для того чтобы улучшить результаты.

Не раз Ларионов говорил: когда вы заливаете 76-й бензин в «Феррари», то через 50 метров она у вас встанет, и вы никуда не поедете.

Наши игроки получают качественное «топливо», и это очень важно, – сказал тренер « » .