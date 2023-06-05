Защитник «Вегаса» Уайтклауд: «Я играл в хоккей не для того, чтобы попасть в НХЛ и зарабатывать на жизнь»

Зак Уайтклауд не предполагал, что будет играть в НХЛ.

«Я никогда не был тем хоккеистом, которого выбирали первым в команды или которого всегда хвалили за то, что он хороший игрок.

Но меня это устраивало. Я искренне играл в хоккей, потому он мне нравился.

Я играл в хоккей не для того, чтобы попытаться попасть в и зарабатывать на жизнь. Я просто играл вместе с моими приятелями на льду, веселился.

Если бы я попал в фарм-клуб, это было бы нормально. И это было своего рода моим мышлением.

Потом на юниорском уровне, в колледже и это [возможность стать профессиональным игроком] становилось реалистичнее. Это был крутой путь», – сказал защитник « » .