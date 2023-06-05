Форвард «Таппары» Мереля подписал контракт с «Тампой». Он набрал 47 очков в 55 матчах сезона с учетом плей-офф

Вальтери Мереля перешел в «Тампу».

24-летний финский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Лайтнинг». Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне форвард представлял «Таппару».

Мереля набрал 33 (15+18) очка в 41 матче регулярного чемпионата в чемпионате Финляндии.

В плей-офф хоккеист записал на свой счет 14 (8+6) баллов в 14 играх.

Также Вальтери сыграл один матч за сборную Финляндии на ЧМ-2023 и забил гол.