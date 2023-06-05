Форвард «Таппары» Мереля подписал контракт с «Тампой». Он набрал 47 очков в 55 матчах сезона с учетом плей-офф

Теги переходы Тампа-Бэй НХЛ чемпионат Финляндии Таппара Вальтери Мереля Хоккей

Вальтери Мереля перешел в «Тампу».

24-летний финский нападающий подписал однолетнее соглашение с «Лайтнинг». Договор является двусторонним.

В прошлом сезоне форвард представлял «Таппару».

Мереля набрал 33 (15+18) очка в 41 матче регулярного чемпионата в чемпионате Финляндии.

В плей-офф хоккеист записал на свой счет 14 (8+6) баллов в 14 играх.

Также Вальтери сыграл один матч за сборную Финляндии на ЧМ-2023 и забил гол.

2 комментария

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Maxim Shumov
Забавно будет если получится новая кража у Молний
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rusbash14
Для 24 лет статистика не потрясает. Подписание по принципу "а вдруг...".
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