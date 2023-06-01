Вайсфельд о долгах по зарплате в «Салавате»: «Уфе нужен условный Крылов – человек, который возьмет ситуацию под контроль»

Теги Салават Юлаев Леонид Вайсфельд КХЛ Александр Крылов деньги Хоккей

Леонид Вайсфельд знает, кто может решить финансовые проблемы «Салавата Юлаева».

«Насколько я знаю, по трудовому законодательству невыплата зарплаты считается чуть ли не преступлением. Неизвестно, насколько масштаб бедствия велик, но это очень серьезное нарушение трудового кодекса.

Почему «Салавату» разрешили трансферы? Главная проблема КХЛ в том, что лига издает законы, которые сама не выполняет. Уфе нужен условный Крылов (бывший председатель совета директоров «Авангарда» – прим. Sports.ru) – человек, который возьмет контроль над ситуацией», – рассказал бывший генменеджер клубов КХЛ в эфире ютуб-канала «Спорт-Экспресса».

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