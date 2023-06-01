Вайсфельд о долгах по зарплате в «Салавате»: «Уфе нужен условный Крылов – человек, который возьмет ситуацию под контроль»

Леонид Вайсфельд знает, кто может решить финансовые проблемы «Салавата Юлаева».

«Насколько я знаю, по трудовому законодательству невыплата зарплаты считается чуть ли не преступлением. Неизвестно, насколько масштаб бедствия велик, но это очень серьезное нарушение трудового кодекса.

Почему « » разрешили трансферы? Главная проблема КХЛ в том, что лига издает законы, которые сама не выполняет. Уфе нужен условный (бывший председатель совета директоров «Авангарда» – прим. Sports.ru) – человек, который возьмет контроль над ситуацией», – рассказал бывший генменеджер клубов в эфире ютуб-канала «Спорт-Экспресса».