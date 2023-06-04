У «Вегаса» 9 волевых побед в одном плей-офф. Рекорд Кубка Стэнли – 10

«Вегас» одержал 9-ю волевую победу в текущем Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2) в первом матче финальной серии, уступая 0:1 по ходу игры.

Это второй показатель в истории плей-офф – ранее 9 камбэков в одном розыгрыше делали « » (дважды – в 2020-м и 1999-м). « » (2006), « » (1971) и «Айлендерс» (1970).

Рекорд принадлежит «Колорадо» и « » – по 10 волевых побед в Кубке Стэнли-2022 и 2009 соответственно.