У «Вегаса» 9 волевых побед в одном плей-офф. Рекорд Кубка Стэнли – 10

Теги Питтсбург Айлендерс Монреаль Каролина Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Вегас Хоккей

«Вегас» одержал 9-ю волевую победу в текущем Кубке Стэнли.

«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2) в первом матче финальной серии, уступая 0:1 по ходу игры.

Это второй показатель в истории плей-офф НХЛ – ранее 9 камбэков в одном розыгрыше делали «Даллас» (дважды – в 2020-м и 1999-м). «Каролина» (2006), «Монреаль» (1971) и «Айлендерс» (1970).

Рекорд принадлежит «Колорадо» и «Питтсбургу» – по 10 волевых побед в Кубке Стэнли-2022 и 2009 соответственно.

13 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Флориде будет очень тяжело взять кубок с таким Вегасом
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Антон
Вегас очень хорош. Команда хорошая, организация хорошая, гол Теодора с кистей от синей очень хорош, Prodigy во время пауз - прекрасно, задавало ритм. Всё понравилось.
+7
-2
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37old
Ответ 3willy
Вегас типичный пропиаренный проект NATO
Да нее, там масоны рулят.
+3
-1
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Амфитрион
Каждый раз Флорида в этом плове андердог, и каждый раз это не мешает ей побеждать. Но с Вегасом пока непонятно как ей это сделать. Боб ничего лишнего не пропустил, к самоотдаче игроков нет вопросов, Вегас просто был сильнее.
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Real_v_dushe
Вегас внешне просто размазал Флориду, но на мой взгляд просто Вегас в отличии от Торонто с Каролиной спокойно реализовывал свои моменты. Чем-то это напомнило серию Флориды с Бостоном первых матчей.
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Имя
Волевая это тип когда не первым забил чтоль? Иначе себе это представляла
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Олег Усов
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колорадо свои волевые набрала с дырявой защитой нефти-)
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Большое сердце Неймара
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Флориде будет очень тяжело взять кубок с таким Вегасом
ты матч смотрел и только плюсы собираешь. нормально играли. следующую игра покажут совсем другой хоккей и сравняю счёт в серии
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notfromrashka
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Большое сердце Неймара
ты матч смотрел и только плюсы собираешь. нормально играли. следующую игра покажут совсем другой хоккей и сравняю счёт в серии
Так это уже любитель плюсики собрать 🤣 каким нужно быть великим аналитиком и экспертом, чтобы после первой игры в НХЛ, еще и в такой паре фаворита явного определить 🤣 Флорида следующую выиграет, будет сразу переобувочная, типо «вперед Бобр» 🤣
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