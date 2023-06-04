У «Вегаса» 9 волевых побед в одном плей-офф. Рекорд Кубка Стэнли – 10
«Вегас» одержал 9-ю волевую победу в текущем Кубке Стэнли.
«Голден Найтс» обыграли «Флориду» (5:2) в первом матче финальной серии, уступая 0:1 по ходу игры.
Это второй показатель в истории плей-офф НХЛ – ранее 9 камбэков в одном розыгрыше делали «Даллас» (дважды – в 2020-м и 1999-м). «Каролина» (2006), «Монреаль» (1971) и «Айлендерс» (1970).
Рекорд принадлежит «Колорадо» и «Питтсбургу» – по 10 волевых побед в Кубке Стэнли-2022 и 2009 соответственно.
13 комментариев