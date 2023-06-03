Мингачев – болельщикам ЦСКА: «Ваша энергия для нас, как кислород – это дополнительная мотивация. Будем стараться радовать в новом сезоне»

Тахир Мингачев высказался о подписании нового контракта с ЦСКА.

«Конечно, счастлив после заключения нового контракта. Рад, что остался в ЦСКА. Готов дальше работать. За карьеру довелось пройти все ступени вертикали армейского клуба. Здесь мне максимально комфортно, все нравится, поэтому хочу продолжать здесь свою карьеру.

Цели на будущее? Следующие цели – это помочь команде достичь новых высот, провести более результативный сезон. Хочется как можно больше приносить пользу команде.

Хотелось бы сказать огромное спасибо болельщикам! Вы всегда приходите, болеете. Ваша энергия для нас, как кислород – это дополнительная мотивация. Будем стараться радовать в новом сезоне, мы одна семья!» – сказал нападающий ЦСКА Мингачев.