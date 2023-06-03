Даниил Марков: «Буду болеть за Бобровского в финале Кубка Стэнли. Сергей заслужил поднять заветную чашу над головой»

Даниил Марков сообщил, что будет болеть за Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«В финале Кубка Стэнли буду болеть за Сергея Бобровского. Он проделал долгий и тернистый путь к этому.

Я знаю, как бывает горько, когда ты останавливаешься всего в одном шаге от заветной цели.

Своей преданностью к хоккею, своей игрой на протяжении многих сезонов в НХЛ Сергей заслужил поднять заветную чашу над своей головой. Я ему искренне желаю это сделать», – сказал бывший защитник сборной России и клубов НХЛ.