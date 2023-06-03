Даниил Марков: «Буду болеть за Бобровского в финале Кубка Стэнли. Сергей заслужил поднять заветную чашу над головой»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский Даниил Марков НХЛ Хоккей

Даниил Марков сообщил, что будет болеть за Сергея Бобровского в финале Кубка Стэнли.

«В финале Кубка Стэнли буду болеть за Сергея Бобровского. Он проделал долгий и тернистый путь к этому.

Я знаю, как бывает горько, когда ты останавливаешься всего в одном шаге от заветной цели.

Своей преданностью к хоккею, своей игрой на протяжении многих сезонов в НХЛ Сергей заслужил поднять заветную чашу над своей головой. Я ему искренне желаю это сделать», – сказал бывший защитник сборной России и клубов НХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий