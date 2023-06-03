Бобровский о велотренажере после матчей плей-офф: «От этого аппетит улучшается. Вот и все»

Теги Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский рассказал о том, зачем работает на велотренажере после матчей плей-офф.

«Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года. 

Форвард Ник Казинс рассказал, что российский вратарь «Флориды» занимался на велотренажере после 5-го матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1) и вернулся в отель отдельно от команды. 

«От этого аппетит улучшается. Вот и все. Это очень просто», – приводит слова Бобровского Sportsnet. 

«Бобровский – сумасшедший. После серии с «Торонто» все ушли с арены, а он еще 30 минут работал на велотренажере». Казинс о Сергее

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4 комментария

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Аморалинни
Ответ Ферзь на р1
Серегу помню ещё когда он прилетел в Ригу, как мы с ним лялек в отеле дербанили, славное время было, поэтому не пуха тебе! Бидон будет твой в финале
Артемий, ты?
+7
-1
+6
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Maxim Shumov
Закислился и забился во время длинного матча, на велике кровь разгонял дабы уменьшить вероятность травмы в дальнейшем
+4
-1
+3
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Костя Кот
главное, чтоб этот аппетит сохранился на финальную серию! удачи!
0
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