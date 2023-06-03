Бобровский о велотренажере после матчей плей-офф: «От этого аппетит улучшается. Вот и все»

Сергей Бобровский рассказал о том, зачем работает на велотренажере после матчей плей-офф.

« » с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.

Форвард Ник Казинс рассказал, что российский вратарь «Флориды» занимался на велотренажере после 5-го матча серии с «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1) и вернулся в отель отдельно от команды.

«От этого аппетит улучшается. Вот и все. Это очень просто», – приводит слова Бобровского Sportsnet.

«Бобровский – сумасшедший. После серии с «Торонто» все ушли с арены, а он еще 30 минут работал на велотренажере». Казинс о Сергее