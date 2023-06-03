«Бобровский – сумасшедший. После серии с «Торонто» все ушли с арены, а он еще 30 минут работал на велотренажере». Казинс о Сергее

Теги Торонто Флорида Кубок Стэнли Сергей Бобровский НХЛ Ник Казинс Хоккей

Ник Казинс рассказал о том, что Сергей Бобровский работает на велотренажере после матчей.

«Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года. 

«Мы обыграли «Торонто» в пятой игре серии и все вместе пошли к автобусу. А он все еще сидел на велотренажере. Он последним ушел с арены и добрался до отеля один. 

Все уже ушли, а он еще 30 минут работал на велотренажере. И это через полтора часа после завершения серии. После игры, которая дошла до овертайма.

Я просто качаю головой. Этот парень сумасшедший», – рассказал форвард «Пантерс». 

Отметим, что Бобровский в том матче отыграл 75 с лишним минут и отразил 50 бросков из 52. 

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5 комментариев

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Костя Кот
желаю Бобру удачного велозаезда в серии с Вегасом! MVP!!
+10
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Антон
Ну у него такого шанса может больше и не быть. Он всю жизнь к нему шёл. К тому же он профессионал.
+5
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Mephi027
Заминался потихоньку. И правильно делал, мышцы весь матч в статике, в напряжении - дернет связку и прости прощай.
+5
0
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Борец с ослом
Может это часть правильного подхода? он же в стойке 75 минут провел. Мышцы погонять- разогнать надо после этого. Есть эксперты подтвердить или опровергнуть?
+1
0
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Цзю Константина
Ответ Борец с ослом
Может это часть правильного подхода? он же в стойке 75 минут провел. Мышцы погонять- разогнать надо после этого. Есть эксперты подтвердить или опровергнуть?
все так...заминка, мышцы забились, он их разгонял
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