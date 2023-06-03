«Бобровский – сумасшедший. После серии с «Торонто» все ушли с арены, а он еще 30 минут работал на велотренажере». Казинс о Сергее
Ник Казинс рассказал о том, что Сергей Бобровский работает на велотренажере после матчей.
«Флорида» с россиянином в воротах вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 1996 года.
«Мы обыграли «Торонто» в пятой игре серии и все вместе пошли к автобусу. А он все еще сидел на велотренажере. Он последним ушел с арены и добрался до отеля один.
Все уже ушли, а он еще 30 минут работал на велотренажере. И это через полтора часа после завершения серии. После игры, которая дошла до овертайма.
Я просто качаю головой. Этот парень сумасшедший», – рассказал форвард «Пантерс».
Отметим, что Бобровский в том матче отыграл 75 с лишним минут и отразил 50 бросков из 52.
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