Даниил Марков не считает, что НХЛ подстроила финал «Вегас» – «Флорида»: «Там другая лига, чем у нас. Никого искусственно за уши не тянут»

Даниил Марков не считает, что НХЛ подстроила финал Кубка Стэнли «Вегас» – «Флорида».

– Многие считают, что как-то искусственно подстроила, чтобы в финал вышли команды не из хоккейных регионов, да еще и без звезд в составе. Лиге это выгодно для популяризации хоккея в США, где этот вид спорта занимает отнюдь не первое место, уступая по зрительскому интересу тому же баскетболу, бейсболу и американскому футболу.

– Нет, выход этих команд в финал Кубка Стэнли отнюдь не случаен, и здесь никто ничего не подстроил, как вы думаете. Как не по игре они могли выйти? Там другая лига, чем у нас. Хотя и о бизнес-составляющей в Америке никто не забывает.

Посмотрите, что сейчас в штате происходит. Все с ума сейчас в Майами сходят. Там кроме «Пантерс» еще и «Майами Хит» в финал НБА вышли.

И причем тут НХЛ? Не ищите черную кошку в черной комнате, когда ее там и нет, как говорили в известном фильме. Лига никого искусственно за уши не тянет – в финал команду выводят хоккеисты и тренер, за это им платят огромные деньги, – сказал бывший защитник клубов НХЛ.