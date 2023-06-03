Даниил Марков не считает, что НХЛ подстроила финал «Вегас» – «Флорида»: «Там другая лига, чем у нас. Никого искусственно за уши не тянут»

Теги Флорида Кубок Стэнли Даниил Марков бизнес НХЛ КХЛ Вегас Хоккей

Даниил Марков не считает, что НХЛ подстроила финал Кубка Стэнли «Вегас» – «Флорида».

– Многие считают, что НХЛ как-то искусственно подстроила, чтобы в финал вышли команды не из хоккейных регионов, да еще и без звезд в составе. Лиге это выгодно для популяризации хоккея в США, где этот вид спорта занимает отнюдь не первое место, уступая по зрительскому интересу тому же баскетболу, бейсболу и американскому футболу.

 – Нет, выход этих команд в финал Кубка Стэнли отнюдь не случаен, и здесь никто ничего не подстроил, как вы думаете. Как не по игре они могли выйти? Там другая лига, чем у нас. Хотя и о бизнес-составляющей в Америке никто не забывает.

Посмотрите, что сейчас в штате Флорида происходит. Все с ума сейчас в Майами сходят. Там кроме «Пантерс» еще и «Майами Хит» в финал НБА вышли.

И причем тут НХЛ? Не ищите черную кошку в черной комнате, когда ее там и нет, как говорили в известном фильме. Лига никого искусственно за уши не тянет – в финал команду выводят хоккеисты и тренер, за это им платят огромные деньги, – сказал бывший защитник клубов НХЛ.

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15 комментариев

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kirill5823
А зачем задавать такие дебильные вопросы?!
+17
-2
+15
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Mephi027
Так, а у нас, значит, искусственно за уши тянут?

Никогда бы не подумал
+10
-2
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Melnikov1968
А кто считает, что финал КС подстроен? Конкретно, пожалуйста. Можно, конечно, пытаться тянуть за уши команду в одном, двух и даже трех матчах. Но чтобы в трех сериях до четырёх побед, как-то не верится. Взять Флориду. Они в седьмом матче с "мишками" были в минуте от поражения, спаслись, а потом взяли овертайм. Интересно, кто это мог подстроить? Или может Бостон специально пропустил на последней минуте 7-го матча? Полная ерунда.
+5
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Артем Зырянов
Ответ Haman
В этом году в обоих финалах конференций играли команды из Южных штатов: «Флорида»—«Каролина» и «Вегас»—«Даллас». Так что стратегия НХЛ с расширением Лиги на Юг себя оправдала спустя 30 лет :) На фоне ситуации с провалом на референдуме о строительстве новой арены для «Аризоны» это весомый аргумент.
Расширение на Юг оправдало себя через 3 года. Флорида была в финале 1996-го, Даллас выиграл Кубок в 1999-м, Каролина в 2006-м.
+2
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Haman
В этом году в обоих финалах конференций играли команды из Южных штатов: «Флорида»—«Каролина» и «Вегас»—«Даллас». Так что стратегия НХЛ с расширением Лиги на Юг себя оправдала спустя 30 лет :) На фоне ситуации с провалом на референдуме о строительстве новой арены для «Аризоны» это весомый аргумент.
+1
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Bangal88
Судя по вопросу, задавал его Роман Р.
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Костя Кот
Ответ Mephi027
Так, а у нас, значит, искусственно за уши тянут? Никогда бы не подумал
как же могут тянуть за уши лучший клуб в галактике?
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Pink Floyd1276
Ответ Melnikov1968
А кто считает, что финал КС подстроен? Конкретно, пожалуйста. Можно, конечно, пытаться тянуть за уши команду в одном, двух и даже трех матчах. Но чтобы в трех сериях до четырёх побед, как-то не верится. Взять Флориду. Они в седьмом матче с "мишками" были в минуте от поражения, спаслись, а потом взяли овертайм. Интересно, кто это мог подстроить? Или может Бостон специально пропустил на последней минуте 7-го матча? Полная ерунда.
Многие считают, к примеру «МК-Спорт».
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Большое сердце Неймара
Ответ Andy
Хваленый всеми Бостон, вынося всех и вся в регулярке вдруг превратился в тыкву, которая легла перед ноунеймами)) Нут не ерунда, тут ужас.
так за это НХЛ и любят,что фоворит может проиграть аутсайдеру. не то что ручная ротенберговская лига
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