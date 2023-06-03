Вратарь «Вегаса» Хилл о своей игре в плей-офф: «У нас лучшее защитное ядро в НХЛ. Это облегчает работу»

Вратарь «Вегаса» Эдин Хилл поделился ожиданиями от финала Кубка Стэнли.

Клуб выменял 27-летнего вратаря у «Сан-Хосе» прошлым летом, когда стало известно, что Робин Ленер пропустит весь сезон после операции на бедре.

В плей-офф сначала был сменщиком Лорана Броссуа, но после его травмы стал первым номером команды. У него 7 побед и 2 шатаута в 11 играх в этом плей-офф при 93,7% сэйвов.

«Чувствую, что все те моменты, над которыми я работал в последние 5-6 лет, сейчас сошлись воедино. Но у нас вся команда отлично играет в обороне. Считаю, что у нас лучшее защитное ядро в лиге. Это облегчает работу вратаря.

Когда меня обменяли, я подумал, что у команды есть шанс на . Первая мысль была: «Ну, мы точно попадем в плей-офф, а там будет шанс». Я был очень воодушевлен тем, что попал в « ».

Сейчас у нас есть хорошие шансы на победу в любой игре, вне зависимости от того, с кем мы играем. Здесь все верят в нас. Первые 5-10 минут завтрашнего матча будут очень важными, они зададут тон всей серии. Это будет захватывающе», – сказал голкипер.