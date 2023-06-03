Робида подписал контракт с «Каролиной». Сын экс-игрока НХЛ – лучший бомбардир «Квебека» в победном плей-офф QMJHL

Форвард Джастин Робида подписал контракт новичка с «Каролиной» на 3 года.

20-летний игрок был выбран клубом под общим 147-м номером на драфте НХЛ-2021.

Его отец – бывший защитник клубов НХЛ Стефан Робида (17 сезонов, 937 матчей).

Робида-младший (173 см, 80 кг) в этом сезоне стал чемпионом юниорской лиги Квебека с «Квебеком», а также вышел в финал Мемориального кубка.

В победном для « » плей-офф он стал лучшим бомбардиром команды с 27 (11+16) очками в 18 матчах. В 3 играх Мемориального кубка набрал 4 (0+4) балла.