«Монреаль» продлил Пеццетту на 2 года с кэпхитом 812,5 тысячи долларов. Он лидер команды по хитам в сезоне
«Монреаль» продлил контракт с Майклом Пеццеттой на 2 года с кэпхитом 812,5 тысячи долларов.
Новое соглашение с 25-летним форвардом является односторонним.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ игрок провел за «Канадиенс» 63 матча и набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 4», 77 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:19.
Он стал лидером команды по числу силовых приемов (239).
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