«Монреаль» продлил Пеццетту на 2 года с кэпхитом 812,5 тысячи долларов. Он лидер команды по хитам в сезоне

«Монреаль» продлил контракт с Майклом Пеццеттой на 2 года с кэпхитом 812,5 тысячи долларов.

Новое соглашение с 25-летним форвардом является односторонним.

В минувшем регулярном чемпионате игрок провел за «Канадиенс» 63 матча и набрал 15 (7+8) очков при полезности «минус 4», 77 минутах штрафа и среднем времени на льду 09:19.

Он стал лидером команды по числу силовых приемов (239).