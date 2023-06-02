Агент Ткачева о «Филадельфии»: «Веду переговоры со многими клубами НХЛ»

Теги Филадельфия Шуми Бабаев НХЛ КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Агент Владимира Ткачева прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Филадельфию».

– Появлялась информация, что Владимир Ткачев может перейти в «Филадельфию». Насколько это соответствует действительности?

– Я веду переговоры со многими клубами НХЛ. Поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно.

– Когда вы можете начать переговоры с клубами КХЛ?

– Не раньше 1 августа, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.

Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.

Нападающий уже выступал в НХЛ в сезоне-2021/22. Тогда он провел четыре матча за «Лос-Анджелес» и сделал две результативные передачи. Кроме того, он набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.

1 комментарий

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Ilya87
Как же банально, просто выбивает контракт
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