Агент Ткачева о «Филадельфии»: «Веду переговоры со многими клубами НХЛ»
Агент Владимира Ткачева прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Филадельфию».
– Появлялась информация, что Владимир Ткачев может перейти в «Филадельфию». Насколько это соответствует действительности?
– Я веду переговоры со многими клубами НХЛ. Поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно.
– Когда вы можете начать переговоры с клубами КХЛ?
– Не раньше 1 августа, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
Ткачев стал лучшим бомбардиром «Авангарда» в прошедшем Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 59 (23+36) очков в 64 матчах. В плей-офф он записал на свой счет 14 (3+11) баллов в 14 играх.
Нападающий уже выступал в НХЛ в сезоне-2021/22. Тогда он провел четыре матча за «Лос-Анджелес» и сделал две результативные передачи. Кроме того, он набрал 29 (7+22) очков в 41 игре за «Онтарио» в АХЛ.
1 комментарий