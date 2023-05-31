Ротенберг о СКА: «Стараемся ориентироваться на лидеров НХЛ. Изучим опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа». Проанализируем, как менялась Канада по ходу ЧМ»

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Роман Ротенберг сообщил, что СКА изучит опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа».

– СКА постоянно изучает инновации в хоккее. Есть что-то, что можно взять от этого чемпионата мира?

– Мы пристально следим за всеми новшествами и стараемся ориентироваться на самые сильные клубы мира – лидеров НХЛ последних лет, как «Тампа» или «Бостон». Обязательно будем изучать опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа».

С чемпионатом мира все сложнее, поскольку из-за отсутствия сборных России и Беларуси и неприезда многих сильных хоккеистов в другие команды уровень турнира заметно просел.

Хотя, конечно, мы проанализируем то, как менялась по ходу чемпионата мира та же сборная Канады – от не самых убедительных результатов в группе до выхода на максимум в играх на выбывание. Они реально выглядели по-разному в группе и в плей-офф. Такой опыт может быть полезным, независимо от уровня турнира, – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг

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11 комментариев

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ARAMIS777
Йозе Марино лучший в своей профессии.
"Я просто похлопаю."(с)
+10
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Костя Кот
какнада не менялась, ей 17ый состав просто не напрягался особо
+9
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Ебздрогыч
Ротенберг о СКА: Стараемся ориентироваться на лидеров НХЛ. Изучим опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа». Проанализируем, как менялась Канада по ходу ЧМ. И как опять обыграем белорусов!
+9
-2
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Мистер_Жук
Невозможно серьезно воспринимать этого товарища
+6
0
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maxhonda
Захожу в новости о Ротенберге, Кожевникова, третьяка и Фетисова только ради ржачных комментов
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Кеша
«Мели Емеля -твоя неделя!» скоротечный турнир ЧМ и регулярка КГ -это совершенно разные турниры .
+2
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Антон
Канадцы неделю бухали, потом пошли и немного поиграли
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Разрушающий мифы
А он точно 800 игр посмотрел? Канадцы всегда и в любых составах на крупных турнирах играют именно таким образом. Сначала ни шатко, ни валко, а играть начинают в плей-офф))))
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DevilsFan
По делу говорит. Видимо, забыл дома методичку.
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Владимир
Ответ Мистер_Жук
Невозможно серьезно воспринимать этого товарища
Вообще ни как!!)))
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Roman Roman
Ответ Мистер_Жук
Невозможно серьезно воспринимать этого товарища
посмотрит ещё 40 матчей по пивко... вот и вест анализ
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