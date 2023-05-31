Ротенберг о СКА: «Стараемся ориентироваться на лидеров НХЛ. Изучим опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа». Проанализируем, как менялась Канада по ходу ЧМ»

Роман Ротенберг сообщил, что СКА изучит опыт «Флориды», «Каролины», «Вегаса» и «Далласа».

– СКА постоянно изучает инновации в хоккее. Есть что-то, что можно взять от этого чемпионата мира?

– Мы пристально следим за всеми новшествами и стараемся ориентироваться на самые сильные клубы мира – лидеров последних лет, как « » или « ». Обязательно будем изучать опыт «Флориды», «Каролины», « » и « ».

С чемпионатом мира все сложнее, поскольку из-за отсутствия сборных России и Беларуси и неприезда многих сильных хоккеистов в другие команды уровень турнира заметно просел.

Хотя, конечно, мы проанализируем то, как менялась по ходу чемпионата мира та же сборная Канады – от не самых убедительных результатов в группе до выхода на максимум в играх на выбывание. Они реально выглядели по-разному в группе и в плей-офф. Такой опыт может быть полезным, независимо от уровня турнира, – заявил первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг