«Салават» предлагал Жафярову зарплату больше, чем «Ак Барс». Хоккеист пошел на сокращение оклада в казанском клубе

Теги Ак Барс Салават Юлаев СКА КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров отказался от варианта с «Салаватом Юлаевым».

Нападающий перешел в «Ак Барс» в результате обмена со СКА.

Также на Дамира Жафярова претендовал «Салават Юлаев», но хоккеист сделал выбор в пользу команды из Татарстана.

В уфимском клубе Жафярову предлагали зарплату выше, как и в еще одном топ-клубе Восточной конференции, но Дамир выбрал Казань из-за амбиций выиграть Кубок Гагарина.

Кроме того, форвард согласился урезать свою зарплату в казанской команде.

По контракту со СКА Жафяров должен был зарабатывать 80 миллионов рублей в год в следующем сезоне. 

«Ак Барс» переподпишет контракт с игроком – он также будет рассчитан на один год, но зарплата изменится. Она составит около 65 миллионов рублей.

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33 комментария

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artist777
Перспектив с Ак Барсом больше , партнёры, тренеры, да и долгов нет .
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Bratsk Bruins
А у него нет Кубка Гагарина? Тогда логично в Казань.
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BertNiKK
Не, ну будучи миллионером, я бы тоже в Казань пошел, чтоб кубок выиграть. В Салавате я вообще не вижу никаких перспектив для борьбы за кубок. С таким подходом руководства региона даже бронза КХЛ будет считаться достижением.
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Дима Миронов
Салавате деньги не платят,кто сейчас вообще туда пойдет
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srs
Ответ Bratsk Bruins
А у него нет Кубка Гагарина? Тогда логично в Казань.
Уйдет ни с чем
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Эдуард Марков
😁😁😁
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srs
Ответ srs
Конечно топ-клубам нужны игроки более серьезные. В казанском клубе таковые вроде есть, в их тенечек кто угодно сойдет, даже этот экземпляр. Тем более там уверовали, что близки к чаше, пока конечно лишь иллюзии. Людей собрали, но рулевого подходящего не ожидается
Сообщите Дамирке, что Немировски тут нету
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Cbj Fan
Он игрок зависимый, особенно в ПО, Салават ничего не потерял.
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srs
Ответ RusSh
Может повторюсь, ждём с кем будет расставаться АК Барс. Платёжка не малая.Видя состав сами игроки тянуться в Ак Барс. Как не крути главная задача игрока кубок. И они считаю, что у них реальнее получить.
Ждем пополнения обладателем Золотой клюшки. Оказывается за историю Кахаэль всего лишь 6-й игрок который получал такую награду. Первым конечно же был Зарипов. У Мозякина и Радулова по 4. У Гусева и ВадюШи имеется
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Кеша
При всем уважении к Салават Юлаеву - информация о задолженности по зарплате тоже сыграла свою роль. К тому же у ваших соседей собирается приличная балда и шансы выиграть КГ гораздо выше .
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Bratsk Bruins
Ответ srs
Уйдет ни с чем
Чего так? Ваш же Ак Барс, шансы большие на победу
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srs
Ответ Bratsk Bruins
Чего так? Ваш же Ак Барс, шансы большие на победу
Уж слишком сильные специалисты собрались в СКА, возможно как никогда... не хотелось бы, чтобы Билл уходил им проигравшим.
А шансы на победу в ПО в кахаэль есть у любого гранд-бюджета
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marshal .masha
Ответ srs
Уйдет ни с чем
Уйдет с мешком денег, за которыми и гоняется.
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Домингес Казань
Ответ srs
Собрать бомбардиров разных уровней и смотреть на полтора с половиной гола галиевых-жафяровых-шипачевых из АБоронительного какея то еще удовольствие
не смотрите,а мы уж как нибудь поучаемся лицезрея победы
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marshal .masha
Ответ Дима Миронов
Салавате деньги не платят,кто сейчас вообще туда пойдет
Начни с того , кому они будут предлагать такие деньги..
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Сидни Кросби 2
Ответ Дима Миронов
Салавате деньги не платят,кто сейчас вообще туда пойдет
В долг.
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Домингес Казань
Ответ Cbj Fan
Он игрок зависимый, особенно в ПО, Салават ничего не потерял.
чего уж там Салават только выиграл)))зачем вам один из самых стабильных скореров последних сезонов,вы же самые умные,подпишете какого нить независимого от партнеров Санникова)))
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Фаниль
Ответ artist777
Перспектив с Ак Барсом больше , партнёры, тренеры, да и долгов нет .
У Салавата скоро тоже не будет не каких долгов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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marshal .masha
Ответ artist777
Перспектив с Ак Барсом больше , партнёры, тренеры, да и долгов нет .
Вот именно на фоне финансовых проблем они предлагали Жафярову 100 млн. за две шайбы в карьере в плей-офф, вдруг и за них одну забьет, можно будет на следующий сезон и 200 дать)))))))
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Домингес Казань
как возбудились то уфимские)))до сих пор не понимают что СЮ уже давно не топ клуб,с такими финансовыми и не только проблемами и с Козловым у руля борьба за выход в плей-офф светит Уфе,а не борьба за кубок,естественно Жафяров выбрал стабильный со всех сторон клуб,еще и с амбициями на кубок,любой бы на его месте в нынешнюю Уфу не пошел,не пойди он в Ак Барс,ушел бы в условный Локо,Магнитку и т.д. но точно не в Уфу
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Ачиваков Марат
Вам не кажется, что эта реплика мы предлагали больше, но игрок не согласился, по той или иной причине прошлогодняя отмазка руководства и менеджера.
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Салават это мошенники кидают на деньги
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Раян Ханмурзин
С нашим руководством к нам никто не придет...
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Aidaraza 85 Badertdinov
Просрут СКА
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Su
Салават, судя по новостям, до сих пор долги за прошедший сезон не закрыл. Естественно, выбор игроков теперь будет не в их пользу. Сколько б ни предлагали.
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