«Салават» предлагал Жафярову зарплату больше, чем «Ак Барс». Хоккеист пошел на сокращение оклада в казанском клубе

Дамир Жафяров отказался от варианта с «Салаватом Юлаевым».

Нападающий перешел в «Ак Барс» в результате обмена со СКА.

Также на претендовал « », но хоккеист сделал выбор в пользу команды из Татарстана.

В уфимском клубе Жафярову предлагали зарплату выше, как и в еще одном топ-клубе Восточной конференции, но Дамир выбрал Казань из-за амбиций выиграть Кубок Гагарина.

Кроме того, форвард согласился урезать свою зарплату в казанской команде.

По контракту со СКА Жафяров должен был зарабатывать 80 миллионов рублей в год в следующем сезоне.

«Ак Барс» переподпишет контракт с игроком – он также будет рассчитан на один год, но зарплата изменится. Она составит около 65 миллионов рублей.