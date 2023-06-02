«Салават» предлагал Жафярову зарплату больше, чем «Ак Барс». Хоккеист пошел на сокращение оклада в казанском клубе
Дамир Жафяров отказался от варианта с «Салаватом Юлаевым».
Нападающий перешел в «Ак Барс» в результате обмена со СКА.
Также на Дамира Жафярова претендовал «Салават Юлаев», но хоккеист сделал выбор в пользу команды из Татарстана.
В уфимском клубе Жафярову предлагали зарплату выше, как и в еще одном топ-клубе Восточной конференции, но Дамир выбрал Казань из-за амбиций выиграть Кубок Гагарина.
Кроме того, форвард согласился урезать свою зарплату в казанской команде.
По контракту со СКА Жафяров должен был зарабатывать 80 миллионов рублей в год в следующем сезоне.
«Ак Барс» переподпишет контракт с игроком – он также будет рассчитан на один год, но зарплата изменится. Она составит около 65 миллионов рублей.
А шансы на победу в ПО в кахаэль есть у любого гранд-бюджета