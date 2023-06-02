Кожевников о запрете привезти Кубок Стэнли: «Это не большая потеря. По городам России будут возить Кубок Гагарина»
Валерий Каменский высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.
Об этом ранее сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.
В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.
«Это хорошо, ведь теперь по городам России будут возить Кубок Гагарина. Так что это нормально. Ничего страшного и сверхъестественного не произошло.
Это ведь решение руководства Национальной хоккейной лиги, и мы на него повлиять не можем.
Но я считаю это не большой потерей для нас. Это мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Кубок Гагарина вместо кубка Стэнли
Ивановский Текстиль вместо пиджаков от Армани
УАЗ-Патриот вместо Рэндж Роверов
Фильм "Непосредственно Каха" вместо "Все, везде и сразу"
Всё идёт по методичке и по плану. Семимильными шагами идём на 40 лет назад (или когда там наши деды были молодыми)
Вопрос не в том сколько я сменил костюмов или машина своей жизни, а в том, что у меня должен быть выбор, выбор покупать то что мне нравится и хочется, а не то, что осталось/вынуждено/или просто доставать это все через 30 посредников втридорога.
ну и конечно про великое кино отечественное вы не нашлись что сказать. а ведь это главная премьера лета, как ее подают)