Кожевников о запрете привезти Кубок Стэнли: «Это не большая потеря. По городам России будут возить Кубок Гагарина»

Валерий Каменский высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

Об этом ранее сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

В финале турнира сыграют « » и « ». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Это хорошо, ведь теперь по городам России будут возить Кубок Гагарина. Так что это нормально. Ничего страшного и сверхъестественного не произошло.

Это ведь решение руководства Национальной хоккейной лиги, и мы на него повлиять не можем.

Но я считаю это не большой потерей для нас. Это мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.