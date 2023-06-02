Кожевников о запрете привезти Кубок Стэнли: «Это не большая потеря. По городам России будут возить Кубок Гагарина»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Вегас Хоккей

Валерий Каменский высказался о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию.

Об этом ранее сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Это хорошо, ведь теперь по городам России будут возить Кубок Гагарина. Так что это нормально. Ничего страшного и сверхъестественного не произошло.

Это ведь решение руководства Национальной хоккейной лиги, и мы на него повлиять не можем.

Но я считаю это не большой потерей для нас. Это мое мнение», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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27 комментариев

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Savardus
Ну отлично.
Кубок Гагарина вместо кубка Стэнли
Ивановский Текстиль вместо пиджаков от Армани
УАЗ-Патриот вместо Рэндж Роверов
Фильм "Непосредственно Каха" вместо "Все, везде и сразу"

Всё идёт по методичке и по плану. Семимильными шагами идём на 40 лет назад (или когда там наши деды были молодыми)
+11
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Savardus
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Ну я ж говорю, пишем по методичке с фабрики троллей, никаких аргументов фактологических. Передавайте привет начальству, "россиянин". Свою миску риса за сегодня заработали, я подтверждаю.
+6
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Костя Кот
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
🤣🤣🤣 прошу прощение, влезу в ваш фееричный диалог) а при чем здесь вообще либерал? у человека действительно должен быть выбор.
+4
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Savardus
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
В ЧВК Вагнера?)

Вопрос не в том сколько я сменил костюмов или машина своей жизни, а в том, что у меня должен быть выбор, выбор покупать то что мне нравится и хочется, а не то, что осталось/вынуждено/или просто доставать это все через 30 посредников втридорога.

ну и конечно про великое кино отечественное вы не нашлись что сказать. а ведь это главная премьера лета, как ее подают)
+4
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Костя Кот
Ответ Кеша
А в чем у тебя выбора нет ? Конкретный пример прошу
ну пусть мне реально комфортно в армани, я хочу покупать их пиджаки, не большевичку. пармезан мне больше импонирует, чем дружба, при всем уважении к карелии, мне больше нравиться ездить на рыбалку в финляндию каждую осень. это просто мой выбор и он должен быть.
+3
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Maxim Shumov
Да вообще чудесно! А еще, наша «элита» пересядет в ладу гранту и будет ходить в отечественной одежде))
+3
0
+3
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Авл Агерий
Ответ Кеша
Либералы вы бы знали как я вас терпеть не могу и сколько я трачу сил , чтобы не наговорить вам гадостей . Задумаешься кто хуже для страны явные враги или те кто на всех ресурсах плачет как все плохо . Вы даже спортс засрали своими комментариями .
Лучше трать силы на украинские дроны, которые сейчас падают на российские города. Такие как ты этого добивались.
+2
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Satyr_Diaz
Ответ Кеша
Либералы вы бы знали как я вас терпеть не могу и сколько я трачу сил , чтобы не наговорить вам гадостей . Задумаешься кто хуже для страны явные враги или те кто на всех ресурсах плачет как все плохо . Вы даже спортс засрали своими комментариями .
Сходи передерни, полегчает
+2
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Ришат Насибуллин
И.и .. …
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Ярослав Ройс
Срочно орден этому деду вручить!
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2hsjck49rf
И еще кого-то в клетке
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Кеша
Ответ Savardus
Ну отлично. Кубок Гагарина вместо кубка Стэнли Ивановский Текстиль вместо пиджаков от Армани УАЗ-Патриот вместо Рэндж Роверов Фильм "Непосредственно Каха" вместо "Все, везде и сразу" Всё идёт по методичке и по плану. Семимильными шагами идём на 40 лет назад (или когда там наши деды были молодыми)
Комментарий удален пользователем
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Savardus
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
да, да, а Вы и сейчас работает за 15 рублей в Ольгино
+1
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Кеша
Ответ Savardus
да, да, а Вы и сейчас работает за 15 рублей в Ольгино
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Кеша
Ответ Savardus
В ЧВК Вагнера?) Вопрос не в том сколько я сменил костюмов или машина своей жизни, а в том, что у меня должен быть выбор, выбор покупать то что мне нравится и хочется, а не то, что осталось/вынуждено/или просто доставать это все через 30 посредников втридорога. ну и конечно про великое кино отечественное вы не нашлись что сказать. а ведь это главная премьера лета, как ее подают)
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гилберт
И если ты мой Стэнли, я Гагарин!
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Cube Litening C:68X
Ответ Savardus
В ЧВК Вагнера?) Вопрос не в том сколько я сменил костюмов или машина своей жизни, а в том, что у меня должен быть выбор, выбор покупать то что мне нравится и хочется, а не то, что осталось/вынуждено/или просто доставать это все через 30 посредников втридорога. ну и конечно про великое кино отечественное вы не нашлись что сказать. а ведь это главная премьера лета, как ее подают)
Что за кино,очередная туфта позорная?
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Костя Кот
Ответ Кеша
Бгггг. Ты меня смешить взялся ? Езжай в ЦУМ . Купишь Армани . А знаешь почему ты пишешь бред ? Потому что оригинал ты никогда не покупал. Твой Армани с черкизона . Кто может купить Армани такую чепуху не напишет , а просто купит . Я двадцать лет ездил в Финляндию каждый год , иногда два/ три раза в год. А сейчас обхожусь и не плачу. Потому что в Мире полно мест куда можно поехать .
ну и ехай на ####, кеша с черкизона🤣🤣
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Кеша
Ответ Satyr_Diaz
Сходи передерни, полегчает
На тебя что ли ?
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