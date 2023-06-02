Каменский о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию: «Спорт вне политики. Непонятна позиция. Кто‑то украдет, что ли?»

Валерий Каменский прокомментировал запрет привезти Кубок Стэнли в Россию.

Об этом сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

В финале турнира сыграют « » и « ». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Это плохо для популяризации кубка, ребят, которые выигрывают. Это обидно. Хотели показать родным и близким.

Непонятна их позиция, почему запретили, кто‑то украдет, что ли?

Спорт у нас вне политики, ребята играют же», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.