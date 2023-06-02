Каменский о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию: «Спорт вне политики. Непонятна позиция. Кто‑то украдет, что ли?»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Валерий Каменский Вегас Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский прокомментировал запрет привезти Кубок Стэнли в Россию.

Об этом сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.

В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.

«Это плохо для популяризации кубка, ребят, которые выигрывают. Это обидно. Хотели показать родным и близким.

Непонятна их позиция, почему запретили, кто‑то украдет, что ли?

Спорт у нас вне политики, ребята играют же», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Мало ли, скажут, что это Хрущёв подарил американцам Кубок Стэнли, и присоединят себе.
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Могут и реквизировать, кто ж знает, что у них на уме)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Ответ Oleg Olegov
Мало ли, скажут, что это Хрущёв подарил американцам Кубок Стэнли, и присоединят себе.
а что разве лорд Стенли не из россиян?? странно у нас другая инфа))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Играть в Кубке Стенли русским можно, а привезти кубок в Россию нет. Логично
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
botev
чувак, это уже не политика, это уголовка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doktor
Хоккей вне политики а остальное нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
вспоминается анекдот из детства про спор Рейгана и Гор.ачева у кого воры круче. ) приведу концовку сидят они вдвоем за столиком посреди пустого ресторана кругом охиана штатовская. свет на секунду выключают.потом включают.Рейган так неубуменно смотрит вроде все на месте.и говорит-Майк и что пропало?Горбачев щелкает пальцами и говорит-Официант принесите господину президенту его трусы!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амфитрион
И спорт не вне политики, и позиция понятна, к чему лицемерить-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dmitry.tchidakin
Боятся америкосы. Запросто может оказаться, что этот кувшин - достояние Эрмитажа и бритиши его спёрли оттуда в феврале 1917-го
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
цэсемьэр
сам кубок показать не жалко, там все равно копия путешествует.
но сам факт такого события был бы вразрез политике осуждения, принятой НХЛ в отношении российского рынка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Juniorovich
Господи, если хоккей вне политики, ТО ПОЧЕМУ В КХЛ ЕСТЬ ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ. Заколебали уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lobster76
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Павел павел
вспоминается анекдот из детства про спор Рейгана и Гор.ачева у кого воры круче. ) приведу концовку сидят они вдвоем за столиком посреди пустого ресторана кругом охиана штатовская. свет на секунду выключают.потом включают.Рейган так неубуменно смотрит вроде все на месте.и говорит-Майк и что пропало?Горбачев щелкает пальцами и говорит-Официант принесите господину президенту его трусы!)
Это чё смешно по твоему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел павел
Ответ Lobster76
Это чё смешно по твоему?
это анекдот и не больше и да я с Вами гусей не пас что б ко мне на ты обращатсч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий