Каменский о запрете привезти Кубок Стэнли в Россию: «Спорт вне политики. Непонятна позиция. Кто‑то украдет, что ли?»
Валерий Каменский прокомментировал запрет привезти Кубок Стэнли в Россию.
Об этом сообщил вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли.
В финале турнира сыграют «Вегас» и «Флорида». За «Голден Найтс» выступает форвард Иван Барбашев, за «Пантерс» – вратарь Сергей Бобровский.
«Это плохо для популяризации кубка, ребят, которые выигрывают. Это обидно. Хотели показать родным и близким.
Непонятна их позиция, почему запретили, кто‑то украдет, что ли?
Спорт у нас вне политики, ребята играют же», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.
но сам факт такого события был бы вразрез политике осуждения, принятой НХЛ в отношении российского рынка.