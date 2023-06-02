Ротенберг о зарплатах в СКА: «Не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше остальных. У нас такая философия, все в равных условиях»

Роман Ротенберг рассказал о зарплатной политике СКА.

На днях клуб объявил о расставании с форвардами Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым.

«Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат.

Понятно, что есть ребята, первые два звена, которые получают больше, может быть, чем третье и четвертое звено, хотя у нас все звенья равные, но мы не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше, чем остальные.

У нас есть такая политика, философия нашего клуба, которой уже несколько лет – мы не даем игрокам денег больше, чем мы считаем, что это будет правильно для баланса команды.

Потому что сильно влияет на командную психологию, если у одного игрока зарплата в два раза больше, чем у остальных. Это влияет на коллектив. У нас такого нет. У нас все в равных условиях», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.