Ротенберг о зарплатах в СКА: «Не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше остальных. У нас такая философия, все в равных условиях»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг деньги потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг рассказал о зарплатной политике СКА.

На днях клуб объявил о расставании с форвардами Дмитрием Яшкиным и Дамиром Жафяровым. 

«Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат.

Понятно, что есть ребята, первые два звена, которые получают больше, может быть, чем третье и четвертое звено, хотя у нас все звенья равные, но мы не можем позволить себе, чтобы один игрок получал явно больше, чем остальные.

У нас есть такая политика, философия нашего клуба, которой уже несколько лет – мы не даем игрокам денег больше, чем мы считаем, что это будет правильно для баланса команды.

Потому что сильно влияет на командную психологию, если у одного игрока зарплата в два раза больше, чем у остальных. Это влияет на коллектив. У нас такого нет. У нас все в равных условиях», – сказал главный тренер клуба из Санкт-Петербурга. 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
И как только в отсталой НХЛ живут, когда игрок первого звена зарабатывает в 10 раз больше, чем игрок четвёртого. Пора им брать на вооружение опыт романа, пока вся командная психология не рухнула.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mihany12
Философия ска… он еще и философ…..
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
"у нас все одинаково завышенно получают"
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Непристойное предложение
философ)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Ответ Oleg Olegov
И как только в отсталой НХЛ живут, когда игрок первого звена зарабатывает в 10 раз больше, чем игрок четвёртого. Пора им брать на вооружение опыт романа, пока вся командная психология не рухнула.
У дикарей нет даже гибкого потолка зарплат и политики не переманивая сверх кепки игроков (травмы типа как у айкела и Кучерова не в счёт), о чем тут можно говорить )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Ответ mihany12
Философия ска… он еще и философ…..
И все эти титулы замыкаются в слове «💃 болл»
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Системная система, философская философия, сказочный #######
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Владимирович
«Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат...Поэтому, больше всего денег получает тренерский штаб"
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Венгер (копия)
Термин «утопия» можно официально закрывать.
Ромочка официально построил по умолчанию недостижимую систему.
Не удивлюсь, если после тренировки ромочка уходит домой по воде финского залива
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иннокентий Кокс
Клубу с таким гениальным тренером не нужны высокооплачиваемые игроки, это очевидно. Схемы Йози Марины работают лучше этих дутых звезд!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KasperSurgut
И здесь он свой ответ растянул на три абзаца, хотя можно было бы сказать тоже самое двумя предложениями.
Вот поэтому СКА и не выиграл кубок. Одни завихрения в голове у чела.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фокс&#8796;
«Мы не можем себе позволить, чтобы один игрок сильно выделялся в плане зарплат."

Ага стоит только вспомнить контракт Ковальчука..
Трепло собачье!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Поэтому зарплату Яшкина мы дадим Толчинскому. Логика...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
более сказочного сложно найти!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жасур Хабибуллаев
Ответ Артём Сергеев
"у нас все одинаково завышенно получают"
Как и в Зените
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bronenosec
у вашего клуба есть философия?)) надо же....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Go-go-love
Самому-то не смешно?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Juncan
Да это вам не ЦСКА с их зарплатными ведомостями. СКА давно выпал из топ по зарплатам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
John Juncan
Да это вам не ЦСКА с их зарплатными ведомостями. СКА давно выпал из топ по зарплатам
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
velvetdust2008
Поэтому мы решили, что вся команда будет получать заметно больше остальных по лиге
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рекорд в наших сердцах
прямо как в твоей стране. Финляндии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Даже читать противно! Тьфу!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Neyron
Равные условия это действительно смешно.При равных условиях всех команд на первый план выходит скилл тренера,а это как показывает практика Ротенбергу не достает,чтобы он там не говорил про какие-то 800 мачтей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ГЕНПЛАН
Социализм в отдельно взятом клубе))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Idacius
Все 50 игроков получают примерно одинаково, добавил Роман.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий