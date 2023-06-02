Бабаев об уходе Крылова из «Авангарда»: «Жалко терять такого специалиста. Никакого конфликта у нас не было. Его пытался создать один человек – Хабибулин»
Шуми Бабаев заявил, что у него не было конфликта с боссом «Авангарда» Александром Крыловым.
Недавно управленец заявил о том, что больше не будет руководить омским клубом.
– Как вы отнеслись к уходу Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда»?
– Жалко терять такого специалиста. То, что он делал для хоккея, игроков, клуба, Омска, – все было сделано очень хорошо. Многое кому-то может не нравиться, но мы сейчас говорим о Крылове не как о человеке, а как о топ-менеджере.
Поэтому его уход воспринимают с сожалением все те, кто понимают, что он делал для Омска.
– У вас в последнее время не было с ним никакого общения?
– Если бы мы встретились, мы бы нормально пообщались. Никакого конфликта у нас не было. Его пытался создать один-единственный человек – Рашид Хабибулин. Надеюсь, этого человека в команде не будет, и все будут спокойно работать, – сказал агент.
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