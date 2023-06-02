«Вегас» подписал контракт с вратарем молодежной сборной Швеции Карлом Линдбомом

«Вегас» подписал контракт новичка с вратарем молодежной сборной Швеции Карлом Линдбомом.

Соглашение с 20-летним голкипером рассчитано на 3 года и вступит в силу со следующего сезона.

Линдбом был выбран «Голден Найтс» под общим 222-м номером на драфте НХЛ-2021.

В минувшем сезоне он играл за « » в Allsvenskan – втором по рангу дивизионе Швеции. В 36 матчах регулярного чемпионата отражал 93,0% бросков при коэффициенте надежности 1,86. В 5 играх плей-офф – 94,1% и 1,33.

Клуб дошел до финала, где проиграл МОДО и не сумел повыситься в классе.

Также Карл сыграл за молодежную сборную Швеции на МЧМ-2023 – 91,4% и 2,64 в 7 играх.