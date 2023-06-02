Карбери о «Вашингтоне»: «Ветеранам есть на что злиться после этого сезона. Они готовы доказывать, что мы – очень сильная команда в НХЛ»

Спенсер Карбери считает «Вашингтон» сильной командой в НХЛ.

Специалист сменил Питера Лавиолетта на посту главного тренера клуба после непопадания команды в плей-офф в нынешнем сезоне.

«В команде есть смесь игроков.

У нас присутствует высоко мотивированная группа ветеранов, группа лидеров, а также у нас есть хоккеисты, которую нужно интегрировать в эту группу.

Поэтому это довольно интересно.

Есть молодые хоккеисты, которые жаждут доказать, что они соответствуют уровню НХЛ, а также есть группа ветеранов, которым есть на что злиться [по итогам сезона].

Они готовы доказывать, что мы по-прежнему являемся очень сильная команда в », – сказал главный тренер «Кэпиталс».

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