Агент Петтерссона о завершении контракта игрока: «Будем говорить с «Ванкувером» о долгосрочном договоре. Таков план»

Теги Ванкувер НХЛ Джей Пи Бэрри Элиас Петтерссон Хоккей

Агент Элиаса Петтерссона рассказал о возможности подписания длительного контракта с «Ванкувером».

Действующее соглашение 25-летнего шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.

«Думаю, что этим летом мы посмотрим на рынок игроков, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.

Из тех разговоров, которые у нас были с «Ванкувером», можно сделать вывод, чтобы в какой-то момент лета или осенью – в ближайшие несколько месяцев – они решат поговорить о будущем.

Мы находимся на связи. Элиас раздумывает. Думаю, что это произойдет – мы встретимся этим летом.

Мы будем говорить о том, чтобы остаться в «Ванкувере» на длительный контракт. Такой план на данный момент», – сказал представитель игрока Джей Пи Бэрри.

2 комментария

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Misson
Эх, Петю бы в Детройт. Там позарез нужен умный центр -европеец для первого звена. Ради него не жалко и трех пиков, еще и Велено, Задину и даже Шиаро завернем. Я бы и Ларкина не задумываясь отправил в обмен в Ванкувер., хотя и свой он.)
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йозе марино
Таков путь)
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