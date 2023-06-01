Агент Петтерссона о завершении контракта игрока: «Будем говорить с «Ванкувером» о долгосрочном договоре. Таков план»
Агент Элиаса Петтерссона рассказал о возможности подписания длительного контракта с «Ванкувером».
Действующее соглашение 25-летнего шведского нападающего с зарплатой 7,35 миллиона долларов в год рассчитано до конца следующего сезона.
«Думаю, что этим летом мы посмотрим на рынок игроков, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
Из тех разговоров, которые у нас были с «Ванкувером», можно сделать вывод, чтобы в какой-то момент лета или осенью – в ближайшие несколько месяцев – они решат поговорить о будущем.
Мы находимся на связи. Элиас раздумывает. Думаю, что это произойдет – мы встретимся этим летом.
Мы будем говорить о том, чтобы остаться в «Ванкувере» на длительный контракт. Такой план на данный момент», – сказал представитель игрока Джей Пи Бэрри.
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