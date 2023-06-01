Патрик Кэйн пропустит 4-6 месяцев из-за операции на бедре. У игрока «Рейнджерс» нет контракта на следующий сезон

Патрик Кэйн выбыл на 4-6 месяцев после операции на бедре.

Представитель игрока Пэт Бриссон, что перенес операцию на бедре и восстановление займет от четырех до шести месяцев.

Агент нападающего отметил, что Кэйн «еще долго хочет играть в хоккей». Врачи дают игроку оптимистичные прогнозы на этот счет.

Американец перешел в « » из «Чикаго» перед дедлайном по ходу нынешнего сезона НХЛ.

Кэйн набрал за нью-йорксую команду 12 (5+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф Патрик отметился 6 (1+5) баллами в 7 играх.

У хоккеиста истекает действующее соглашение с зарплатой 10,5 миллионов долларов в год в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.