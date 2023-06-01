Патрик Кэйн пропустит 4-6 месяцев из-за операции на бедре. У игрока «Рейнджерс» нет контракта на следующий сезон
Патрик Кэйн выбыл на 4-6 месяцев после операции на бедре.
Представитель игрока Пэт Бриссон, что Патрик Кэйн перенес операцию на бедре и восстановление займет от четырех до шести месяцев.
Агент нападающего отметил, что Кэйн «еще долго хочет играть в хоккей». Врачи дают игроку оптимистичные прогнозы на этот счет.
Американец перешел в «Рейнджерс» из «Чикаго» перед дедлайном по ходу нынешнего сезона НХЛ.
Кэйн набрал за нью-йорксую команду 12 (5+7) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф Патрик отметился 6 (1+5) баллами в 7 играх.
У хоккеиста истекает действующее соглашение с зарплатой 10,5 миллионов долларов в год в конце этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
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