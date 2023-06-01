Манта, Гранлунд и Сутер – основные претенденты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff
Контракты пяти хоккеистов могут быть выкуплены клубами НХЛ.
Daily Faceoff представил свою версию рейтинга игроков, контракты которых наиболее вероятно могут быть выкуплены в предстоящее межсезонье.
Список хоккеистов выглядит следующим образом:
Кайлер Ямамото («Эдмонтон») – контракт с зарплатой 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона;
Майк Райлли («Бостон») – контракт с зарплатой 3 миллиона долларов действует до конца следующего сезона;
Микаэль Гранлунд («Питтсбург») – договор с зарплатой 5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.
Энтони Манта («Вашингтон») – контракт с зарплатой 5,7 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона;
Райан Сутер («Даллас») – договор с зарплатой 3,65 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.
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