Манта, Гранлунд и Сутер – основные претенденты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff

Теги Питтсбург Бостон Вашингтон Эдмонтон Даллас Райан Сутер НХЛ Микаэль Гранлунд Майк Райлли Энтони Манта Кайлер Ямамото Хоккей

Контракты пяти хоккеистов могут быть выкуплены клубами НХЛ.

Daily Faceoff представил свою версию рейтинга игроков, контракты которых наиболее вероятно могут быть выкуплены в предстоящее межсезонье.

Список хоккеистов выглядит следующим образом:

Кайлер ЯмамотоЭдмонтон») – контракт с зарплатой 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона;

Майк Райлли («Бостон») – контракт с зарплатой 3 миллиона долларов действует до конца следующего сезона;

Микаэль ГранлундПиттсбург») – договор с зарплатой 5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.

Энтони МантаВашингтон») – контракт с зарплатой 5,7 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона;

Райан СутерДаллас») – договор с зарплатой 3,65 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.

6 комментариев

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Pink Floyd1276
Выкупят Сутера, потом подпишется с какой-нибудь командой и будет уже получать зарплату от цельных 3 команд - молоток.
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Илья Цветков
Сутер - два контракта и ноль проблем
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37old
Как можно было подписать 36тилетнего Сутера (после выкупа Миннесотой) на 4 года за 3,6? На полгода старше товарищ по выкупу Паризе подписался за еду и отдача превосходит затраты.
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Wekil
Контракт Сутера не станут выкупать. Зачем это Далласу? Он играет нормально, уж точно не хуже Линделла. К примеру, Танев и Олексяк получаеют больше. На худой конец его вполне можно обменять.
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Wekil
Ответ 37old
Как можно было подписать 36тилетнего Сутера (после выкупа Миннесотой) на 4 года за 3,6? На полгода старше товарищ по выкупу Паризе подписался за еду и отдача превосходит затраты.
Он вполне себе будет играть до 40 на приличном уровне, а защитники его уровня стоят еще дороже. Что лучше: Сутер за 3,6, или какой-нибудь условный Бен Чиарот на миллион больше?
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