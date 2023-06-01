Манта, Гранлунд и Сутер – основные претенденты на выкуп контракта в межсезонье по версии Daily Faceoff

Контракты пяти хоккеистов могут быть выкуплены клубами НХЛ.

Daily Faceoff представил свою версию рейтинга игроков, контракты которых наиболее вероятно могут быть выкуплены в предстоящее межсезонье.

Список хоккеистов выглядит следующим образом:

(« ») – контракт с зарплатой 3,1 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона;

Майк Райлли (« ») – контракт с зарплатой 3 миллиона долларов действует до конца следующего сезона;

(« ») – договор с зарплатой 5 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.

(« ») – контракт с зарплатой 5,7 млн долларов рассчитан до конца следующего сезона;

(« ») – договор с зарплатой 3,65 млн долларов рассчитан до конца сезона 2024/25.