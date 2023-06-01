Быков о «Красной машине»: «Мне больше нравится «Ледовая дружина» – присуще русской душе. Нас воспринимали как агрегат, который ломал все, где проходил»

Вячеслав Быков высказался относительно прозвища «Красная машина».

– Вячеслав Аркадьевич, свой дебют за сборную помните?

– Да, конечно. Это был товарищеский матч в рамках турнира «Руде Право». Мы с Мишей Васильевым, моим дружком, поехали.

Сначала Тихонов нас взял в лагерь сборной, а потом на игры в Чехословакию.

В первой же встрече мне удалось отличиться, а потом и Миша забил с моего паса. То есть сразу отметились.

– Прекрасное начало в «Красной Машине».

– Надо сказать, что название сборной – «Красная Машина» – мы дали не сами, а канадцы еще в 1960-х годах при Тарасове.

Недавно прочитал интервью нашего ветерана Станислава Петухова.

Название, которое он вспомнил, – «Ледовая дружина», мне больше нравится. Оно более присуще нашей, русской душе.

А они нас воспринимали как какой-то агрегат, который ломал все, где проходил. Большой робот, сметающий преграды на своем пути, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.