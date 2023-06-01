Плющев о СКА: «Слышим про систему, рост молодых игроков, но зачем тогда приглашать людей из других клубов? Не факт, что стратегия сработает»

Владимир Плющев поделился мнением о трансферной активности СКА.

– Как вы относитесь к новой трансферной компании СКА, когда опять предпринимается попытка собрать все лучшее, что есть в , в одном клубе. Правильный ли это путь к успеху?

– У меня на это своя точка зрения, которая, наверное, не совпадает с армейской. Команда должна строиться на своих традициях, на своей школе.

Сколько раз мы уже слышали, что в создана система, есть программа развития, идет рост молодых игроков.

Зачем тогда приглашать такое количество людей со стороны, из других клубов? Ведь им надо втянуться, понять питерский менталитет, культуру местного хоккея… Много чего.

И не каждый хоккеист может вписаться в новые условия, с ходу занять то место, которое ему предназначается в команде. Наверное, СКА – лидер на трансферном рынке.

– Безусловно.

– Но не только по количеству приглашенных игроков, но и по количеству тех, от кого клуб освобождается.

Далеко не факт, что эта стратегия сработает и в следующем сезоне. По причинам, которые я озвучил. В Питере одна хоккейная культура, в Омске – другая, в Челябинске – третья. Поэтому посмотрим, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.