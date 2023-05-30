Курдин о Гусеве: «Он не сможет играть, если поставить партнеров, бегающих туда-сюда и вбрасывающих шайбу. Под Никиту нужны партнеры»

Геннадий Курдин поделился мнением о возможном переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».

– Тут тяжело что-то говорить, как Никита сможет туда вписаться. Сезон покажет, наверное.

Ну, мастерства у него – море. Где-то с движеньицем стал с возрастом терять. Но многое будет зависеть от партнеров. Как его в « » встроят.

– «Спартак», «Авангард», «Динамо» – какой клуб из трех больше подходит Гусеву по стилю?

– Это раньше был клуб ЦСКА, и там годами играли одни и те же составы. Ну ладно, ЦСКА более-менее сохраняет стабильность.

Но в других клубах каждый год идет радикальное обновление. И надо смотреть, какие будут партнеры.

Гусь – он сыграет свое. Но ему нужно быстрых ребят в звено. И чтобы ему шайбу отдавали.

А сам он уже раздаст как надо. Если под Никиту хорошо подобрать партнеров, то он станет системообразующим игроком в клубе.

А если его вставить абы куда в состав, когда партнеры по звену просто бегают туда-сюда и вбрасывают шайбу в зону, то Гусев так не сможет играть.

Под него нужны партнеры, чтобы отдавали ему в клюшку. Никита хорош с шайбой, – сказал , первый тренер .