Курдин о Гусеве: «Он не сможет играть, если поставить партнеров, бегающих туда-сюда и вбрасывающих шайбу. Под Никиту нужны партнеры»
Геннадий Курдин поделился мнением о возможном переходе Никиты Гусева в московское «Динамо».
– Тут тяжело что-то говорить, как Никита сможет туда вписаться. Сезон покажет, наверное.
Ну, мастерства у него – море. Где-то с движеньицем стал с возрастом терять. Но многое будет зависеть от партнеров. Как его в «Динамо» встроят.
– «Спартак», «Авангард», «Динамо» – какой клуб из трех больше подходит Гусеву по стилю?
– Это раньше был клуб ЦСКА, и там годами играли одни и те же составы. Ну ладно, ЦСКА более-менее сохраняет стабильность.
Но в других клубах каждый год идет радикальное обновление. И надо смотреть, какие будут партнеры.
Гусь – он сыграет свое. Но ему нужно быстрых ребят в звено. И чтобы ему шайбу отдавали.
А сам он уже раздаст как надо. Если под Никиту хорошо подобрать партнеров, то он станет системообразующим игроком в клубе.
А если его вставить абы куда в состав, когда партнеры по звену просто бегают туда-сюда и вбрасывают шайбу в зону, то Гусев так не сможет играть.
Под него нужны партнеры, чтобы отдавали ему в клюшку. Никита хорош с шайбой, – сказал Геннадий Курдин, первый тренер Никиты Гусева.
а есть, которым нужны партнеры - почувствуйте разницу.