Вайсфельд об изменениях в составе СКА: «Там просто не умеют терпеть. Если проиграют, разворачиваются на 180 градусов»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

– Сергей Толчинский перешел в СКА и многие отмечали срок контракта – пять лет. Такое соглашение для КХЛ удивляет?

– Для нашей лиги это удивительно, но другой вопрос, почему длительные контракты не подписывают такие клубы, как, например, «Витязь»? Потому что не знают, что у них будет через год. Подписать дорогостоящего игрока, а потом погрязнуть в долгах?

В то же время СКА – стабильная организация, где понимают, какой будет бюджет через пять лет. С точки зрения формирования команды длительный контракт – это хорошая история.

– Как вы относитесь к тому, что СКА по сути каждый год собирает новый состав? В прошлом сезоне были габаритные хоккеисты, сейчас – такие, как Толчинский.

– Я уже говорил, что в СКА просто не умеют терпеть. Если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов. В клубе нужно выработать какую-то линию. Если верят в свою философию, то надо ей следовать. А с такими разворотами сложно будет выиграть, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.