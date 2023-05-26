Вайсфельд об изменениях в составе СКА: «Там просто не умеют терпеть. Если проиграют, разворачиваются на 180 градусов»

Теги СКА Витязь Леонид Вайсфельд КХЛ Сергей Толчинский деньги Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Сергея Толчинского в СКА из «Авангарда».

– Сергей Толчинский перешел в СКА и многие отмечали срок контракта – пять лет. Такое соглашение для КХЛ удивляет?

– Для нашей лиги это удивительно, но другой вопрос, почему длительные контракты не подписывают такие клубы, как, например, «Витязь»? Потому что не знают, что у них будет через год. Подписать дорогостоящего игрока, а потом погрязнуть в долгах?

В то же время СКА – стабильная организация, где понимают, какой будет бюджет через пять лет. С точки зрения формирования команды длительный контракт – это хорошая история.

– Как вы относитесь к тому, что СКА по сути каждый год собирает новый состав? В прошлом сезоне были габаритные хоккеисты, сейчас – такие, как Толчинский.

– Я уже говорил, что в СКА просто не умеют терпеть. Если проиграют, то разворачиваются на 180 градусов. В клубе нужно выработать какую-то линию. Если верят в свою философию, то надо ей следовать. А с такими разворотами сложно будет выиграть, – сказал бывший генменеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

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8 комментариев

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Олег
Рома всем шизу прививает.
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Михаил Опякин
Терпеть-значит работать. Зачем?
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Ебздрогыч
Вайсфельд не понимает - это такая СИСТЕМА!
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Joe Biden
Не философию, а стратегию. Но мыслить стратегически это не про питерских, психология временщиков.
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цэсемьэр
а ведь у них ещё и мелкокалиберный Мичков на подходе. будет новая система, по всей видимости, с быстрыми краями.
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Кеша
Леня прав . Игроки для Ротенберга расходный материал. К тому же человек достаточно обидчивый, как мне кажется . Тщеславия через край. Чего стоит разворот с Яшкиным . Можно вспомнить работу Быкова и Знарка .
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Garrincha_the best
Когда Леня был ГээМом клубов КХЛ, это был еще просто "чемпионат КХЛ", без всякого рекламного балласта в названии турнира. Да и в оригинальной новости на РБ Спорт этого нет. Так что автор, вернее перепостчик новости здесь на спортце слегка перестаралась.
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