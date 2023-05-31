Дронов заработает около 50 млн рублей за сезон по новому контракту с «Металлургом» (Артур Хайруллин)

Теги Металлург Мг КХЛ Григорий Дронов Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Григория Дронова по новому контракту с «Металлургом» составит около 50 млн рублей.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон

«Зарплата Григория Дронова на следующий сезон в «Магнитке» – около 50 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.

В минувшем сезоне Дронов провел 41 игру за «Металлург» в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-4».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 11 матчей, отметившись 6 (4+2) очками.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий