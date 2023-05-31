Дронов заработает около 50 млн рублей за сезон по новому контракту с «Металлургом» (Артур Хайруллин)
Зарплата Григория Дронова по новому контракту с «Металлургом» составит около 50 млн рублей.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон
«Зарплата Григория Дронова на следующий сезон в «Магнитке» – около 50 миллионов рублей в год», – написал Хайруллин.
В минувшем сезоне Дронов провел 41 игру за «Металлург» в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-4».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 11 матчей, отметившись 6 (4+2) очками.
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