«Металлург» продлил контракт с Дроновым на год. Защитник принял квалификационное предложение клуба

Теги Металлург Мг КХЛ Григорий Дронов Хоккей

«Металлург» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым.

Новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. Игрок принял квалификационное предложение клуба.

В минувшем сезоне Дронов провел 41 игру за магнитогорцев в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-4».

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 11 матчей, отметившись 6 (4+2) очками.

 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bodya1337
Отлично!
Только как Яковлев, Дронов и Пресс будут большинство делить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий