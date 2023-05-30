«Металлург» продлил контракт с Дроновым на год. Защитник принял квалификационное предложение клуба
«Металлург» продлил контракт с защитником Григорием Дроновым.
Новое соглашение с 25-летним игроком рассчитано на один сезон. Игрок принял квалификационное предложение клуба.
В минувшем сезоне Дронов провел 41 игру за магнитогорцев в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) баллов при показателе полезности «-4».
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 11 матчей, отметившись 6 (4+2) очками.
Только как Яковлев, Дронов и Пресс будут большинство делить?