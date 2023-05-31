Марк Стаал о длинной паузе перед финалом Кубка Стэнли: «Может, мы немного заржавели в некоторых аспектах, но мы будем готовы играть»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Марк Стаал Вегас Хоккей

Марк Стаал высказался о длинной паузе перед финалом Кубка Стэнли.

«Флорида» вышла в финал 25 мая, первый матч серии с «Вегасом» состоится 4 июня.

«Это же первая игра финала Кубка Стэнли, ты будешь немного нервничать и испытывать некоторое волнение.

Мы подготовимся должным образом, наша энергия будет на соответствующем уровне.

Может быть, в некоторых аспектах мы немного заржавели, но мы будем готовы играть», – сказал защитник «Флориды» Стаал.

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