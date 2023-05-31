Ткачак о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «Мы не чувствуем давления и веселимся. Никто нас тут не ждал»

Мэттью Ткачак сказал, что «Флорида» не чувствует давления перед финалом Кубка Стэнли.

Финальная серия против «Вегаса» начнется 3 июня. «Голден Найтс» имеют преимущество своей площадки.

«Возможно, некоторые команды бросает в жар в таких напряженных ситуациях. Мы не чувствуем давления и веселимся. Никто нас тут не ждал.

Не думаю, что кто-то мог ожидать, что все пойдет именно так. Мы все мечтаем о выходе в финал, об играх за Кубок Стэнли, но то, как мы сюда попали, представить было трудно.

Мы вышли в плей-офф с преимуществом в одно очко и с восьмым посевом на Востоке», – сказал форвард «Пантерс».