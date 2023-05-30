Курдин о Кучерове: «Никита говорил: «Представляете, если бы отношение ко мне в «Тампе» перенести на 2014 год, когда я пробивался в состав. Еще бы больше выиграли!»

Геннадий Курдин поделился мыслями о том, как Никита Кучеров изменил «Тампу».

– Ваш ученик – . Как вы думаете, он изменил хоккейную культуру в штате Флорида? Ведь команды оттуда уже четвертый год подряд выходят в финал Кубка Стэнли.

– То, что Кучеров поменял « » – это однозначно. Ну а «Флорида» развивается, постоянно глядя на соседа по штату. Это тоже очевидно.

Никита менял годами «Лайтнинг». это ведь не произошло по мановению волшебной палочки.

Когда Кучеров уже привозил Кубок Стэнли в Москву, то и сам мне говорил: «Вот, представляете, Геннадий Геннадьевич, если бы нынешнее отношение ко мне в «Тампе» перенести на 2014 год, когда я только пробивался в состав. Мы бы еще больше выиграли!»

Вы ведь помните, что Никите пришлось пробиваться наверх через АХЛ, доказывать, что он может играть в .

А они в 2015 году вышли с «Тампой» в финал Кубка Стэнли на «Чикаго», и это считалось большой сенсацией.

Кучеров в том плей-офф набрал 22 очка (10+12) в 26 матчах. Но по-настоящему его приняли только где-то в 2016-2017 году. Только тогда поняли, что Никита – настоящий лидер команды.

А до этого он был перспективным новичком из АХЛ, интересным хоккеистом, подающим надежды.

Но я же говорю, что очень важно доверие. Кучеров его получил, и вы сами видите, как изменилось все вокруг него, – сказал , первый тренер Никиты Кучерова.