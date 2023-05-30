Медведев об отношениях КХЛ и НХЛ: «Мы отказались от жалких 200 тысяч долларов за игрока. Отъезд Радулова повлиял. Они думали: кто к вам поедет, кто вы такие»

Теги Салават Юлаев Гэри Беттмэн Яромир Ягр Александр Радулов НХЛ Александр Медведев КХЛ Хоккей

Александр Медведев рассказал, что КХЛ и НХЛ договаривались уважать контракты игроков.

Медведев руководил лигой в качестве президента с 2008 по 2014 год.

«Одна из основных идей – изменить взаимоотношения с НХЛ. Я помню нашу первую поездку с Вячеславом Фетисовым, когда Гэри Беттмэн по-хозяйски [положил] ноги на стол.

Все-таки за короткое время удалось сначала устно договориться о неприкосновенности контрактов – что никто наших игроков воровать не будет.

Да, мы отказались от этих жалких 200 тысяч долларов за игрока, но это позволило нам сказать: вы наших игроков не трогайте. И мы ваших не будем.

Знаменитая история с отъездом Александра Радулова в «Салават Юлаев», которая повлияла на их умозрение, что это не шутка.

А ведь первоначально [они] думали – да кто к вам поедет, кто вы такие. Но они поняли, что лига в состоянии привлекать суперзвезд не только российских, но иностранных.

Приезд Яромира Ягра очень сильно повлиял. Сначала в локаут приехал, потом на контракт с «Авангард». Вот это достижение было сделано», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Черный
В те годы КХЛ действительно навела шороху.

Помимо Ягра это Гудлер, Демитра, много народу хорошего. лигу реально рассматривали как альтернативу либо возможность реального торга с клубами НХЛ.

но потом разгром на ОИ-2010 ударил по имиджу всего рос. хоккея в целом, а потом кризис и снижение курса рубля более чем в 2 раза.

Нынешняя КХЛ это, к сожалению, Супра 15 лет спустя.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crazy Writer
А кто кроме Ягра то приехал на контракт? Только прям из суперзвезд зарубежных, сопоставимых по величине с Яромиром? Я вот чет вспомнить никого не могу. Может Гашек разве что. Вот больше не припоминаю. Наши, кто приезжал доигрывать не в счет,те кто провалился в НХЛ(Гусев, Радулов итд) - тоже.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ми Ша
На жалкие двести косарей зелени можно жить в России десять лет безбедно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mephi027
А я бы не отказался от 200к.

КХЛ это не серьёзно, второго плана лига.

Цели непонятны и в этом главная проблема.

Бизнес? Да вроде нет.
Социальная? Зачем тогда столько денег спускать?
Выращивание игроков? Но их больше не стало.

Мне кажется, глобальной цели у лиги просто нет. Она существует и более ничего.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rudenzik
Ответ Crazy Writer
А кто кроме Ягра то приехал на контракт? Только прям из суперзвезд зарубежных, сопоставимых по величине с Яромиром? Я вот чет вспомнить никого не могу. Может Гашек разве что. Вот больше не припоминаю. Наши, кто приезжал доигрывать не в счет,те кто провалился в НХЛ(Гусев, Радулов итд) - тоже.
Во время локаутов приезжали в основном
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий