Медведев об отношениях КХЛ и НХЛ: «Мы отказались от жалких 200 тысяч долларов за игрока. Отъезд Радулова повлиял. Они думали: кто к вам поедет, кто вы такие»
Александр Медведев рассказал, что КХЛ и НХЛ договаривались уважать контракты игроков.
Медведев руководил лигой в качестве президента с 2008 по 2014 год.
«Одна из основных идей – изменить взаимоотношения с НХЛ. Я помню нашу первую поездку с Вячеславом Фетисовым, когда Гэри Беттмэн по-хозяйски [положил] ноги на стол.
Все-таки за короткое время удалось сначала устно договориться о неприкосновенности контрактов – что никто наших игроков воровать не будет.
Да, мы отказались от этих жалких 200 тысяч долларов за игрока, но это позволило нам сказать: вы наших игроков не трогайте. И мы ваших не будем.
Знаменитая история с отъездом Александра Радулова в «Салават Юлаев», которая повлияла на их умозрение, что это не шутка.
А ведь первоначально [они] думали – да кто к вам поедет, кто вы такие. Но они поняли, что лига в состоянии привлекать суперзвезд не только российских, но иностранных.
Приезд Яромира Ягра очень сильно повлиял. Сначала в локаут приехал, потом на контракт с «Авангард». Вот это достижение было сделано», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.
Помимо Ягра это Гудлер, Демитра, много народу хорошего. лигу реально рассматривали как альтернативу либо возможность реального торга с клубами НХЛ.
но потом разгром на ОИ-2010 ударил по имиджу всего рос. хоккея в целом, а потом кризис и снижение курса рубля более чем в 2 раза.
Нынешняя КХЛ это, к сожалению, Супра 15 лет спустя.
КХЛ это не серьёзно, второго плана лига.
Цели непонятны и в этом главная проблема.
Бизнес? Да вроде нет.
Социальная? Зачем тогда столько денег спускать?
Выращивание игроков? Но их больше не стало.
Мне кажется, глобальной цели у лиги просто нет. Она существует и более ничего.