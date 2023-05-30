Медведев об отношениях КХЛ и НХЛ: «Мы отказались от жалких 200 тысяч долларов за игрока. Отъезд Радулова повлиял. Они думали: кто к вам поедет, кто вы такие»

Александр Медведев рассказал, что КХЛ и НХЛ договаривались уважать контракты игроков.

Медведев руководил лигой в качестве президента с 2008 по 2014 год.

«Одна из основных идей – изменить взаимоотношения с . Я помню нашу первую поездку с Вячеславом Фетисовым, когда по-хозяйски [положил] ноги на стол.

Все-таки за короткое время удалось сначала устно договориться о неприкосновенности контрактов – что никто наших игроков воровать не будет.

Да, мы отказались от этих жалких 200 тысяч долларов за игрока, но это позволило нам сказать: вы наших игроков не трогайте. И мы ваших не будем.

Знаменитая история с отъездом в « », которая повлияла на их умозрение, что это не шутка.

А ведь первоначально [они] думали – да кто к вам поедет, кто вы такие. Но они поняли, что лига в состоянии привлекать суперзвезд не только российских, но иностранных.

Приезд Яромира Ягра очень сильно повлиял. Сначала в локаут приехал, потом на контракт с «Авангард». Вот это достижение было сделано», – сказал первый президент КХЛ Александр Медведев.