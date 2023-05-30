Карбери о назначении в «Вашингтон»: «Огромная честь и привилегия. Жду возможности поработать с талантливыми игроками и развить культуру побед»

Теги Торонто Вашингтон НХЛ Спенсер Карбери Хоккей

Спенсер Карбери высказался о назначении на пост главного тренера «Вашингтона».

Огромная честь и привилегия быть главным тренером «Вашингтона».

Хотел бы поблагодарить «Кэпиталс» за предоставленную мне возможность возглавить команду.

С нетерпением жду возможности поработать с талантливыми игроками и развить существующую культуру побед.

Также я хотел бы поблагодарить «Торонто» за их поддержку в течение последних двух лет и пожелать им всего наилучшего в будущем», – сказал Спенсер Карбери.

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