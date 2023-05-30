«Металлург» заплатит около 50 млн рублей «Северстали» за Хабарова. Зарплата игрока составит около 30 млн рублей за сезон (Metaratings)
«Северсталь» получит около 50 млн рублей от «Металлурга» за Макара Хабарова.
Как сообщает Metaratings, зарплата защитника в магнитогорском клубе составит около 30 млн рублей за сезон.
Ранее стало известно, что Хабаров перешел в «Металлург». «Северсталь» не стала повторять контрактное предложение защитнику.
23-летний игрок является ограниченно свободным агентом.
Хабаров провел 5 сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.
В минувшем сезоне защитник провел 56 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) баллов при показателе полезности «+2». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 1 матч, не набрав очков.
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