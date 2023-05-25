«Северсталь» выменяла права на вратаря Самойлова у ЦСКА на денежную компенсацию

«Северсталь» выменяла права на вратаря Александра Самойлова у ЦСКА.

Взамен армейцы получат денежную компенсацию.

С 2021 года Самойлов играет в жлобинском «Металлурге». В составе белорусского клуба он дважды становился победителем Экстралиги – в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В минувшем сезоне он провел 48 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

В плей-офф он сыграл 18 матчей и отбил 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,85.