«Северсталь» выменяла права на вратаря Самойлова у ЦСКА на денежную компенсацию

Теги ЦСКА Северсталь переходы возможные переходы КХЛ Металлург Жлобин Александр Самойлов деньги Хоккей

«Северсталь» выменяла права на вратаря Александра Самойлова у ЦСКА.

Взамен армейцы получат денежную компенсацию.

С 2021 года Самойлов играет в жлобинском «Металлурге». В составе белорусского клуба он дважды становился победителем Экстралиги – в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В минувшем сезоне он провел 48 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,5% бросков при коэффициенте надежности 2,28.

В плей-офф он сыграл 18 матчей и отбил 94,4% бросков при коэффициенте надежности 1,85.

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1 комментарий

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Карел Гот
Надеюсь, сможет заиграть в КХЛ
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