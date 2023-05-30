Давыдов о ЧМ: «ИИХФ из-за политики насилует и себя, и всех вокруг. Уверен, железный занавес ненадолго. Через год-два Россия сможет вернуться на мировую арену»

Виталий Давыдов высказался о возможном возвращении России на ЧМ по хоккею.

– Ваш прогноз на развитие ситуации с чемпионатами мира?

– Уверен в том, что железный занавес ненадолго, и через год-два наша сборная сможет вернуться на мировую арену. Посмотрите на – там не позволяют политикам вмешиваться в дела хоккея. А ИИХФ из-за политики насилует и себя, и всех вокруг.

– Россия по уровню своего мастерства готова вернуться?

– Уже говорил о том, что турне сборных России и мне понравилось. Молодцы, ребята – не стали комплексовать, страдать и жаловаться, не разбежались по отпускам, а засучили рукава и предложили отличный тур для болельщиков. Причем полезный для нашей хоккейной школы.

Если к лучшим игрокам «России 25» добавить нескольких ветеранов-лидеров , то это будет вполне конкурентная сборная. Да, пауза в международных выступлениях не пойдет нам на пользу, но и какой-то пропасти тоже не будет, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.