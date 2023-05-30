Давыдов о ЧМ: «ИИХФ из-за политики насилует и себя, и всех вокруг. Уверен, железный занавес ненадолго. Через год-два Россия сможет вернуться на мировую арену»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Виталий Давыдов НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Политика сборная России U25 Хоккей

Виталий Давыдов высказался о возможном возвращении России на ЧМ по хоккею.

– Ваш прогноз на развитие ситуации с чемпионатами мира?

– Уверен в том, что железный занавес ненадолго, и через год-два наша сборная сможет вернуться на мировую арену. Посмотрите на НХЛ – там не позволяют политикам вмешиваться в дела хоккея. А ИИХФ из-за политики насилует и себя, и всех вокруг.

– Россия по уровню своего мастерства готова вернуться?

– Уже говорил о том, что турне сборных России и Беларуси мне понравилось. Молодцы, ребята – не стали комплексовать, страдать и жаловаться, не разбежались по отпускам, а засучили рукава и предложили отличный тур для болельщиков. Причем полезный для нашей хоккейной школы.

Если к лучшим игрокам «России 25» добавить нескольких ветеранов-лидеров КХЛ, то это будет вполне конкурентная сборная. Да, пауза в международных выступлениях не пойдет нам на пользу, но и какой-то пропасти тоже не будет, – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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sled
Мне кажется Виталий Давыдов иноагент и не верит в успех zенитовской СВО(((
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Krammark1971
При чем здесь ИИХФ? Когда, например, пишут заявления в полицию, она вынуждена принимать меры. Это же очевидно
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Melnikov1968
Понятие ненадолго весьма относительное. Мы уже 2 ЧМ пропустили, 2024 год также мимо. Так что, если к этому прибавить ещё год-два, то в сумме 4-5 лет получается. А это приличный срок.
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Антон
Халва, халва...
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