Билялетдинов о ЧМ: «Сборная России играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Команда всегда показывала хороший хоккей»

Теги Ак Барс Сборная России по хоккею Зинэтула Билялетдинов КХЛ ЧМ по хоккею Р-Спорт Хоккей

Зинэтула Билялетдинов считает, что сборная России играла бы в финале ЧМ по хоккею 2023.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.

«Я не все игры смотрел. Не было интересно, смотрел некоторые. Не буду оценивать, как они проходили.

Я думаю, что российская команда играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Это спорт. Могли бы выиграть, могли бы и проиграть.

Сборная России всегда показывала хороший хоккей, всегда выступала и завоевывала медали», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.

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6 комментариев

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Artur Artur
Почему тогда последние 9 лет не выигрывали? Что произошло такого что именно сейчас бы выиграли? Роман тренером был бы?!)))
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Кавабунга Шреддоголовый
После 2014 года было множество возможностей выиграть, но все время в штанах были кучи. А теперь вдруг выиграли бы? С какого такого бодуна?
+13
-3
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Ми Ша
Мечтать всегда хорошо, мечты иногда сбываются
+2
0
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Кондаша42
Зинетула, ты уже Олимпиаду выиграл... помним, при том, что ты один из лучших наших тренеров.
+2
-2
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Sergejs K
Думал, что он умнее или мудрее что ли. Но нет, тоже промолчать не смог. Если бы, да ка бы ...
+2
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