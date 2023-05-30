Билялетдинов о ЧМ: «Сборная России играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Команда всегда показывала хороший хоккей»

Зинэтула Билялетдинов считает, что сборная России играла бы в финале ЧМ по хоккею 2023.

Сборная Канады выиграла золотые медали на ЧМ-2023, обыграв Германию (5:2) в финале турнира. Сборная Латвии победила США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место и выиграла бронзовые медали. Сборные России и Беларуси пропустили чемпионат мира второй раз подряд.



«Я не все игры смотрел. Не было интересно, смотрел некоторые. Не буду оценивать, как они проходили.

Я думаю, что российская команда играла бы в финале, могли бы выиграть спокойно. Это спорт. Могли бы выиграть, могли бы и проиграть.

Сборная России всегда показывала хороший хоккей, всегда выступала и завоевывала медали», – сказал главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов.