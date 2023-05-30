Драйзайтль о Германии на ЧМ-2023: «Этот турнир – для учебников истории. Невероятно, очень рад за ребят»

Теги Эдмонтон НХЛ Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль прокомментировал результат сборной Германии на ЧМ-2023.

Сборная Германии заняла второе место на чемпионате мира, проиграв Канаде (2:5) в финальном матче.

«Невероятно. Этот турнир – для учебников истории. Я очень рад за ребят.

Очень жаль, что трудолюбия было недостаточно в захватывающем, напряженном финале. Но какой потрясающий успех – серебряная медаль!

Было действительно интересно смотреть. В матчах на выбывание ребята показали выдающиеся результаты против команд с действительно хорошим составом.

Я уверен, что в последние дни национальная команда привлекла много новых поклонников хоккея», – сказал немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

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