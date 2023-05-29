«Сан-Хосе» поддержал «Даллас» в серии с «Вегасом», изменив фотографию в профиле в твиттере

Теги Кубок Стэнли Даллас Сан-Хосе фото НХЛ Вегас Хоккей

Сан-Хосе поддержал «Даллас» в серии против «Вегаса».

Команды готовятся к шестому матчу в серии финала Западной конференции при счете 3-2 в пользу «Голден Найтс».

«Сан-Хосе» поддержал «Старс», которые выиграли четвертый и пятый матчи в серии.

На официальной странице клуба в твиттере «Шаркс» обновили фотографию в профиле, поместив картинку в виде акулы и шляпы со звездой на полностью зеленом фоне с плюшевым мишкой, стоящим с хоккейной клюшкой и в шляпе.

В 2019 году «Сан-Хосе» встречался против «Вегаса» в плей-офф Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

Фото: официальный твиттер «Сан-Хосе»

5 комментариев

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Джорджио Че
Поддерживабт Павелски, как и всегда
+13
0
+13
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Иван Павлов
Ответ Джорджио Че
Поддерживабт Павелски, как и всегда
Ну они ещё и против Вегаса, как и всегда)
+2
0
+2
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dosatuy
Злопамятные)) но скорее думаю все таки из-за Павелски
0
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Джорджио Че
Поддерживабт Павелски, как и всегда
Почему тогда 16 не нарисовали?
0
0
0
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