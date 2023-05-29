«Сан-Хосе» поддержал «Даллас» в серии с «Вегасом», изменив фотографию в профиле в твиттере

Сан-Хосе поддержал «Даллас» в серии против «Вегаса».

Команды готовятся к шестому матчу в серии финала Западной конференции при счете 3-2 в пользу «Голден Найтс».

«Сан-Хосе» поддержал «Старс», которые выиграли четвертый и пятый матчи в серии.

На официальной странице клуба в твиттере «Шаркс» обновили фотографию в профиле, поместив картинку в виде акулы и шляпы со звездой на полностью зеленом фоне с плюшевым мишкой, стоящим с хоккейной клюшкой и в шляпе.

В 2019 году «Сан-Хосе» встречался против «Вегаса» в плей-офф Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4-3.

Фото: официальный твиттер « »