«Смотрел каждый матч турне сборной «России 25». Форвард системы «Динамо» Римашевский о команде Ротенберга

Егор Римашевский рассказал, что посмотрел все матчи команды «Россия 25».

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.

– Следите в отпуске за хоккеем?

– Да, смотрю матчи и обзоры, слежу за всем хоккеем. Нет такого, что совсем отключаюсь.

Смотрел каждый матч турне сборной «России 25», хайлайты игр НХЛ. Но там я ни за кого не болею.

– На кого из хоккеистов равняетесь?

– Кумиров у меня нет. Нравятся Никита Кучеров – он игровичок с хорошим броском – и более силовой форвард Дмитрий Яшкин.

Еще Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид – рукастые игроки с отличным броском и хорошей скоростью, – сказал 18-летний нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский.