«Смотрел каждый матч турне сборной «России 25». Форвард системы «Динамо» Римашевский о команде Ротенберга
Егор Римашевский рассказал, что посмотрел все матчи команды «Россия 25».
Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.
Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.
– Следите в отпуске за хоккеем?
– Да, смотрю матчи и обзоры, слежу за всем хоккеем. Нет такого, что совсем отключаюсь.
Смотрел каждый матч турне сборной «России 25», хайлайты игр НХЛ. Но там я ни за кого не болею.
– На кого из хоккеистов равняетесь?
– Кумиров у меня нет. Нравятся Никита Кучеров – он игровичок с хорошим броском – и более силовой форвард Дмитрий Яшкин.
Еще Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид – рукастые игроки с отличным броском и хорошей скоростью, – сказал 18-летний нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский.
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