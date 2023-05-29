«Смотрел каждый матч турне сборной «России 25». Форвард системы «Динамо» Римашевский о команде Ротенберга

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Сборная Беларуси по хоккею КХЛ МХЛ Никита Кучеров Динамо Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Остон Мэттьюс сборная России U25 Хоккей

Егор Римашевский рассказал, что посмотрел все матчи команды «Россия 25».

Сборная «России 25» под руководством Романа Ротенберга провела восемь матчей с командой Беларуси в рамках турне и одержала шесть побед.

Еще в одном матче «Россия 25» победила сборную Казахстана.

– Следите в отпуске за хоккеем?

– Да, смотрю матчи и обзоры, слежу за всем хоккеем. Нет такого, что совсем отключаюсь.

Смотрел каждый матч турне сборной «России 25», хайлайты игр НХЛ. Но там я ни за кого не болею.

– На кого из хоккеистов равняетесь?

– Кумиров у меня нет. Нравятся Никита Кучеров – он игровичок с хорошим броском – и более силовой форвард Дмитрий Яшкин.

Еще Остон Мэттьюс, Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид – рукастые игроки с отличным броском и хорошей скоростью, – сказал 18-летний нападающий системы московского «Динамо» Егор Римашевский.

10 комментариев

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bold
Егор , делай правильный выбор ) не смотри , а играй )
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крок 58
Вот и нашелся человек, который весь тур смотрел..))
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Венсан Лекавалье
У нас вся молодежь готова " ку" мычать перед желтыми штанами Майкла Оливера???
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Кеша
Ответ Костя Кот
кучеров игровичок)
Хоккейный сленг . Что такого ? Обычное слово в хоккейной среде .
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Кеша
Ответ Андрей Трубецкой
Хорошо на подсосе прокомментировал
Постыдился бы ! Парню 18 лет - только выпустился в молодежку.
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