Тардиф о новых правилах в Лиге чемпионов: «Хоккей открыт для инноваций, но мы были очень удивлены и не знали об этом»

Теги ИИХФ Лига чемпионов правила Люк Тардиф Хоккей

ИИХФ не знала о реформе хоккейных правил в Лиге чемпионов.

Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

«Наш вид спорта открыт для инноваций, но мы были очень удивлены, когда прочитали об этих экспериментах в Лиге чемпионов.

Мы об этом не знали. Cчитаем, что это не способ управлять правилами нашего вида спорта.

Тем не менее будем внимательно следить за ходом турнира и эффектом от этих решений», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.

8 комментариев

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usenko
А зачем нужен такой президент ИИХФ, который ничего не знает и ничего не решает?
+8
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+8
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Александр Русанов
Ответ И. Сергей
Откажетесь от просмотра ЛЧ?
А её кто-то смотрел?
+7
0
+7
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Why always me?!
К чему эти нововведения? Какое-то двойное наказание для провинившихся получается.
+4
0
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Алар
О чем тут спор в комментариях? Ведь нам не играть в Лиге чемпионов и похоже, вообще, не играть по эгидой ИИХФ! Так что КХЛ может придумывать что угодно)))
+2
0
+2
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Александр
что за херня происходит?!
+1
0
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Sergant_St
Все что нужно знать о квалификации и погруженности в хоккейные дела чиновников иихф))
+1
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Pink Floyd1276
Только не говорите про большинство Эдмонтону - а то могут появиться шансы на кубок.
0
0
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И. Сергей
Ответ Александр
что за херня происходит?!
Откажетесь от просмотра ЛЧ?
0
0
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