Тардиф о новых правилах в Лиге чемпионов: «Хоккей открыт для инноваций, но мы были очень удивлены и не знали об этом»

ИИХФ не знала о реформе хоккейных правил в Лиге чемпионов.

Хоккейная Лига чемпионов со следующего сезона введет три новых изменения в правилах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

«Наш вид спорта открыт для инноваций, но мы были очень удивлены, когда прочитали об этих экспериментах в Лиге чемпионов.

Мы об этом не знали. Cчитаем, что это не способ управлять правилами нашего вида спорта.

Тем не менее будем внимательно следить за ходом турнира и эффектом от этих решений», – сказал президент ИИХФ Люк Тардиф.