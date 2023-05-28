Лига чемпионов вводит новые правила в хоккее: команда остается в меньшинстве, даже пропустив; команда все равно получит удаление, пропустив при отложенном штрафе

Хоккейная Лига чемпионов объявила о новых изменениях в правилах игры.

Со следующего турнира в сезоне-2023/24 вводится три нововведения в правилах игры.

Отмечается, что новые правила «изменят игру, добавят дополнительный уровень азарта, но не подорвут доверие».

Внесены следующие изменения:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

«Мы придумали три простых, но эффективных изменения, имеющих большой потенциал, которые добавят в игру больше азарта.

Все три изменения ненавязчивы и очень просты для понимания», – сказал генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.