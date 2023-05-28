Лига чемпионов вводит новые правила в хоккее: команда остается в меньшинстве, даже пропустив; команда все равно получит удаление, пропустив при отложенном штрафе

Теги НХЛ Лига чемпионов КХЛ правила Хоккей

Хоккейная Лига чемпионов объявила о новых изменениях в правилах игры.

Со следующего турнира в сезоне-2023/24 вводится три нововведения в правилах игры.

Отмечается, что новые правила «изменят игру, добавят дополнительный уровень азарта, но не подорвут доверие».

Внесены следующие изменения:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

«Мы придумали три простых, но эффективных изменения, имеющих большой потенциал, которые добавят в игру больше азарта.

Все три изменения ненавязчивы и очень просты для понимания», – сказал генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.

11 комментариев

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Rudenzik
Бредятина, они особенные какие-то, свои правила хоккея придумывают
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Араторн - отец Арагорна
наркотики употреблять нехорошо
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Melnikov1968
Давайте теперь логично об’ясните к чему приведут такие нововведения? Должна же присутствовать логика, хотя бы и кривая.
+6
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Stucker
Осталось офсайды отменить в угоду повышения зрелищности хоккея. Только этому турниру не поможет вообще ничего. Можно ещё ввести правило, с третьей по четвертую минуту каждого периода команды играют без вратарей.
+4
0
+4
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usenko
Супер выдумщики! Особенно про гол в меньшинстве и лишение большинства. То есть когда в конце игры у проигрывающей команды будет большинство, то тренеру нужно 100 раз подумать снимать ли вратаря или нет
+3
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Олег
Отсебятина какая-то. И что это даёт.?
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Vasily Banov
Вернулись к изначальным правилам. Удалённый игрок стал выходить на лёд после пропущенного гола его командой из-за Монреаля, который тогда в середине 20 века просто штамповал такие голы в большинстве.
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Vasily Banov
Но теперь наоборот придумали. Если ты пропустил, играя в большинстве, то твоё большинство заканчивается, чтобы ты ещё больше не пропустил
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agp_ekt
Вот Третьяка так же спросили,чем он собственно занимается и он начал бредятину вводить,этих видимо тоже спросили
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Артем Зырянов
Классно же. Пусть что-то новое попробуют.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Vasily Banov
Вернулись к изначальным правилам. Удалённый игрок стал выходить на лёд после пропущенного гола его командой из-за Монреаля, который тогда в середине 20 века просто штамповал такие голы в большинстве.
По моему 3 гола за большинство забили, и тогда поменяли правило
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