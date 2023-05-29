Агент Матвеев о ЧМ-2023: «Россия боролась бы за золотые медали. Зрелищность турнира падает без нашей сборной»

Теги Сборная России по хоккею Сборная Канады по хоккею НХЛ Сборная Латвии по хоккею Сборная Германии по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Андрей Матвеев заявил, что сборная России претендовала бы на золото на ЧМ-2023.

Первое место на турнире заняла команда Канады, второе – Германии, третье – Латвии.

«Чемпионат мира всегда интересно смотреть, ведь это национальные сборные разных стран.

Ожидал немного большего от игр с участием национальных сборных Швеции, Финляндии и Швейцарии. Понравилась уверенная игра Германии и Латвии.

Сборная Латвии показала впечатляющий результат. Играли от сердца, не жалея себя и соперников. Впервые в истории латвийского хоккея команда заняла такое высокое третье место, получив бронзовые медали.

В составе команды были хоккеисты, которые выступают в 12 различных лигах. Понравился молодой вратарь Шилов, а еще – защитник Якс, клиент нашего агентства.

Поздравляю сборную Канады с золотыми медалями. Канадцы привезли хорошую сборную, в которой почти все игроки – из НХЛ. Надеюсь, в будущем увидеть сборную России в финале против Канады.

Понимая уровень нашей сборной и видя этот ЧМ, думаю, что сборная России боролась бы за золотые медали. Зрелищность турнира без нашей сборной, конечно, падает», – сказал агент Андрей Матвеев.

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8 комментариев

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Pikachu Pikachu
Как раз со зрелищностью у турнира не было проблем. Может уровень был не так высок, но это уже другой вопрос
+9
0
+9
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Vano from Tbilisi
А что мешало раньше "биться-бороться"? При этом привозя самый сильный(по именам) состав на турнире
+4
0
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svft
угу. зрелищность падает. только как объяснить, что мы не выигрывали с 2014 года, оставляя места под Овечкиных и Малкиных?
+3
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Зрелищность, может быть, падает, только вот после 2014 года при огромном количестве возможностей сборная России не выиграла НИЧЕГО!!! Займитесь делом, а не пустой болтовней. На чемпионат мира нужно команду собрать, а не тупо набрать звездных фамилий. Канада, Германия, Латвия это сделали. Финляндия просто сытая сейчас и нужно проголодаться, а вы только фамилии собираете, а команды нет
+3
0
+3
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Dimitryk
И снова "бы.. боролась бы.." Никто этого уже никогда не узнает...
+2
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Олег
Боролись БЫ да БЫ МЕШАЕТ.
КАК ЕСТЬ УВЫ....
+1
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Oleg Olegov
На Олимпиаде сборная Жамнова была прям вообще супер зрелищной
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Серёжа Новиков
И кто же в этом виноват?
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