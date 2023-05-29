Агент Матвеев о ЧМ-2023: «Россия боролась бы за золотые медали. Зрелищность турнира падает без нашей сборной»

Андрей Матвеев заявил, что сборная России претендовала бы на золото на ЧМ-2023.

Первое место на турнире заняла команда Канады, второе – Германии, третье – Латвии.

«Чемпионат мира всегда интересно смотреть, ведь это национальные сборные разных стран.

Ожидал немного большего от игр с участием национальных сборных Швеции, Финляндии и Швейцарии. Понравилась уверенная игра Германии и Латвии.

Сборная Латвии показала впечатляющий результат. Играли от сердца, не жалея себя и соперников. Впервые в истории латвийского хоккея команда заняла такое высокое третье место, получив бронзовые медали.

В составе команды были хоккеисты, которые выступают в 12 различных лигах. Понравился молодой вратарь Шилов, а еще – защитник Якс, клиент нашего агентства.

Поздравляю сборную Канады с золотыми медалями. Канадцы привезли хорошую сборную, в которой почти все игроки – из НХЛ. Надеюсь, в будущем увидеть сборную России в финале против Канады.

Понимая уровень нашей сборной и видя этот ЧМ, думаю, что сборная России боролась бы за золотые медали. Зрелищность турнира без нашей сборной, конечно, падает», – сказал агент Андрей Матвеев.