Максим Рыбин: «Бобровский превратился во второстепенного игрока, а затем обрел вторую молодость. Хотел вырваться из этого Новокузнецка – сейчас один из лучших вратарей мира»
Максим Рыбин считает, что Сергей Бобровский показывает сумасшедший хоккей в плей-офф НХЛ.
– Можно говорить о том, что Бобровский из звезды превратился во второстепенного игрока, а затем обрел вторую молодость. Это наиболее подходящие для Сереги слова. Великолепная игра.
Я никогда не сомневался в его игре, потому что это, наверное, это были стечения обстоятельств, какие-то неудачи, но не более того.
Серегу знаю еще с 2006 года, как высокого профессионала. У каждого бывают не самые лучшие эпизоды в карьере. Сейчас он показывает просто сумасшедший хоккей.
– Как можете объяснить этот феномен?
– Может, где-то успокоился, что-то пересмотрел, в себе что-то изменил.
– Чем объяснить слезы Бобровского после заключительного матча с «Каролиной»?
– На его месте я бы тоже плакал. Я хочу, чтобы он плакал не от выхода в финал, а после выигрыша Кубка Стэнли. Чисто по-человечески ему хочу пожелать.
Наших ребят из других команд тоже не хочется обижать, но Серегу я лично знаю. Мы вместе играл один год вместе. Очень с большим уважением к нему отношусь.
Знаю его, как профессионала и мастера своего дела. Парень, который стремился, тренировался и хотел вырваться из этого Новокузнецка, а сейчас один из лучших вратарей мира.
То, что он настолько большая фигура для хоккея – это просто безумие. Что он, что Василевский, что остальные наши ребята.
Это, наверное, школа, которая работает и дает плоды. Мы сейчас в тренде вратарей, – сказал бывший нападающий сборной России.
Рыбин вообще-то сам сейчас за МКАДом проживает.:)))