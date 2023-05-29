25 млн рублей – зарплата Панюкова в «Авангарде». В «Ак Барсе» он получал 18 млн рублей

Оклад Кирилла Панюкова в «Авангарде» составит около 25 миллионов рублей в год.

« » выменял нападающего у « » за денежную компенсацию в размере, как сообщалось, около 25 миллионов рублей.

Договор клуба и рассчитан на три года.

Добавим, что в» Ак Барсе» хоккеист зарабатывал 18 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне Панюков провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, отметившись 4 (3+1) очками.