25 млн рублей – зарплата Панюкова в «Авангарде». В «Ак Барсе» он получал 18 млн рублей
Оклад Кирилла Панюкова в «Авангарде» составит около 25 миллионов рублей в год.
«Авангард» выменял нападающего у «Ак Барса» за денежную компенсацию в размере, как сообщалось, около 25 миллионов рублей.
Договор клуба и Кирилла Панюкова рассчитан на три года.
Добавим, что в» Ак Барсе» хоккеист зарабатывал 18 миллионов рублей в год.
В минувшем сезоне Панюков провел 44 игры в регулярном чемпионате и набрал 11 (6+5) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 24 матча, отметившись 4 (3+1) очками.
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